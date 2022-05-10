SPOR Berkan Kutlu: Gelecek sezon için gereken planlamayı kulübümüz yapacaktır - Son Dakika
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SPOR Berkan Kutlu: Gelecek sezon için gereken planlamayı kulübümüz yapacaktır

10.05.2022 15:35

Berkan Kutlu: Gelecek sezon için gereken planlamayı kulübümüz yapacaktırSerhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, 'Kötü bir sezon geçirdik.

Berkan Kutlu: Gelecek sezon için gereken planlamayı kulübümüz yapacaktır

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, 'Kötü bir sezon geçirdik. Gelecek sezon için gereken planlamayı kulübümüz yapacaktır' dedi.

Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, katıldığı bir etkinlikte çocuklarla bir araya gelecek minik sahada futbol oynadı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kutlu, 'Biz kötü bir sezon geçirdik, sezon devam ediyor, en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Önce bu sezon bitsin, sonra gereken planlamayı kulübümüz yapacaktır diye düşünüyorum. Biz sonuna kadar her şeyimizi vermeye devam edeceğiz' diye konuştu.

SPOR Berkan Kutlu: Gelecek sezon için gereken planlamayı kulübümüz yapacaktır
SPOR Berkan Kutlu: Gelecek sezon için gereken planlamayı kulübümüz yapacaktır
SPOR Berkan Kutlu: Gelecek sezon için gereken planlamayı kulübümüz yapacaktır

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Türk, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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