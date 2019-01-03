Berkan Yıldırım Yeniden Giresunspor'da
1 saat önce
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Giresunspor aralıksız 6 sezon formasını terleten ve geçtiğimiz sezon Adanaspor'a transfer olan Berkan Yıldırım ile yeniden anlaştı.
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Giresunspor
aralıksız 6 sezon formasını terleten ve geçtiğimiz sezon Adanaspor
'a transfer olan Berkan Yıldırım
ile yeniden anlaştı.
Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren
, transfere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Deneyimli savunma oyuncusu Berkan Yıldırım ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardık. Bu akşam Antalya
da devam eden devre arası hazırlık kampına katılacak. Gündemimizde ki diğer futbolcular ile görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:53 Kaynak: İHA
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