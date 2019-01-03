Son Dakika Haberleri: Berkan Yıldırım Yeniden Giresunspor'da

Berkan Yıldırım Yeniden Giresunspor'da

1 saat önce

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Giresunspor aralıksız 6 sezon formasını terleten ve geçtiğimiz sezon Adanaspor'a transfer olan Berkan Yıldırım ile yeniden anlaştı.

Berkan Yıldırım Yeniden Giresunspor'da, System.String[]
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Giresunspor aralıksız 6 sezon formasını terleten ve geçtiğimiz sezon Adanaspor'a transfer olan Berkan Yıldırım ile yeniden anlaştı.

Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, transfere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Deneyimli savunma oyuncusu Berkan Yıldırım ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardık. Bu akşam Antalya da devam eden devre arası hazırlık kampına katılacak. Gündemimizde ki diğer futbolcular ile görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:53 Kaynak: İHA

Adanaspor, Giresunspor, Berkan Yıldırım, Spor
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