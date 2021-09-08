Gecede Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünün kutlandığı gecede Belediye Başkanı Ömer Günel "Berkay artık doğal hemşerimizdir. Kuşadalıdır. Artık bizden para almazsınız" diyerek herkesi güldürdü. Berkay ise "çok seviyorum artık buralı sayılırım" dedi.

Berkay konser öncesinde ise basın mensuplarıyla bir araya geldi. Altın Güvercin Beste Yarışması hakkında konuşan ünlü isim şunları söyledi: "Harika bir belediye. her yeri müzik yapmışlar 10 gün. Allah'a bin şükür çok yoğunuz ama gerçekten yoruldum yani. dinlenmek istiyorum. evden uzak kaldık ama bu tempoya da ihtiyacımız vardı. yaz bitiyor artık ufak ufak dinlemeye başlayacağız. "

"BURUN ESTETİĞİ YAPTIRDI"

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun klibinde oynamak için estetik yaptırdığı haberleri hatırlatılan Berkay "Müzik aşığı bir kız. Şarkı söylemeyi çok seviyor. Ona kendi şirketimizden bir iş çıkarıyoruz. Şarkısı hazır! Önümüzdeki günlerde de klip çekecek. Kendi isteğiyle burnunda ufak bir kemer vardı onu düzelttirdi. Ben kendisine öyle bir tavsiyede bulunabilecek biri değilim" dedi.

İŞTE ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİMİ...