Berkay 2. kez Harbiye Açık'ta sahne aldı - Son Dakika

Berkay 2. kez Harbiye Açık'ta sahne aldı
İDRİS TİFTİKCİ İSTANBUL DHA Şarkıcı Berkay "Yıldızlar Geçidi" konserleri kapsamında 15 gün aradan sonra ikinci defa Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sahne aldı.
İDRİS TİFTİKCİ İSTANBUL DHA Şarkıcı Berkay "Yıldızlar Geçidi" konserleri kapsamında 15 gün aradan sonra ikinci defa Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sahne aldı. 2 saatten fazla sahnede kalan Berkay'ı izlemeye gelenler arasında Zeynep Bastık, Demet Akbağ, Gizem Karaca, Selen Görgüzel, eşi Özlem Ada Şahin ve bir çok ünlü isim de yer aldı. Berkay, konseri izleyenler arasında bulunan ünlü oyuncu Demet Akbağ'ı sahneye alarak beraber 'Ya Evde Yoksan' şarkısını söyledi. Berkay ve Demet Akbağ'ın beraber söyledikleri 'Ya Evde Yoksan' seyirci tarafından dakikalarca alkışlandı.
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