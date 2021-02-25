Berkay Ateş: Dört gün Tarkan'ın korumalığını yaptım ama onu hiç görmedim - Son Dakika

Berkay Ateş: Dört gün Tarkan'ın korumalığını yaptım ama onu hiç görmedim

25.02.2021 17:19
Berkay Ateş: Dört gün Tarkan'ın korumalığını yaptım ama onu hiç görmedim, System.String[]

İşte Berkay Ateş'in açıklamalarından satır başları...Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu anlatan yakışıklı oyuncu, geçmişe dönüp baktığında hayatında bir pişmanlığı olmadığını ancak zaman zaman ilgili olduğu futbola devam edip Beşiktaş'ta kaleci olarak sahaya çıkmak isteğinin aklına...

İşte Berkay Ateş'in açıklamalarından satır başları...

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu anlatan yakışıklı oyuncu, geçmişe dönüp baktığında hayatında bir pişmanlığı olmadığını ancak zaman zaman ilgili olduğu futbola devam edip Beşiktaş'ta kaleci olarak sahaya çıkmak isteğinin aklına geldiğini ifade etti.

Programın "Gözlerimin İçine Bak" bölümünde İbrahim Selim tarafından kendisine yöneltilen sorulara cevaplayan Ateş, "Hiç misafirliğe gittiğin bir evde bornozu havlu olarak kullandın mı?" sorusuna "Burada kullanmamış olan var mıdır ki? Herkes yapar bunu ama bunun da özel taktikleri var. Mesela direkt bornozu kullanmamalı, bornozun kol kısımlarının içine elinizi sokun orada kurulayın elinizi dışardan bakınca fark edilmiyor da." sözleriyle izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Oyunculuğunun yanı sıra, yazdığı oyunlar ve kazandığı ödüllerle de çok konuşulan Ateş, oyunculuk yada yazarlık arasında bir tercih yapması gerekse hangisinin ağır basacağının sorulması üzerine; " Hikayenin iyi olduğu yerde oynamanın keyfi bambaşka. Orada yaptığım işimin karşılığını bulduğumu hissediyorum. Böyle işler oyunculuğa sarılmama sebep oluyor. Yazmanın keyfi ise bambaşka, ancak yazabilmem için şartlarımın istediğim gibi oluşması gerekiyor. İzole bir ortama mutlaka ihtiyaç duyuyorum. Uyumak ile uyanmanın bir farkının kalmadığı zaman dilimlerinde daha verimli yazdığımı düşünüyorum." İfadelerini kullandı.

Evindeki masasından yatağına, oturma takımından kitaplığına kadar pek çok eşyayı kendi eliyle yaptığını anlatan yakışıklı oyuncu, ilerde marangozluk üzerine küçük de olsa mutlaka bir dükkan açma isteğinden de bahsetti. Marangozluk işleriyle uğraşmanın kendisini çok rahatlattığını da itiraf eden oyuncu, "hele zımpara atmak nasıl sakinleştiriyor beni inanamazsınız." sözleriyle herkesi güldürdü.

Gençlik zamanlarında Tarkan'ın Harbiye konserlerinde koruma olarak çalıştığını anlatan başarılı oyuncu, "Dört gün boyunca konserlerde Tarkan'ın korumalığını yaptım ama Tarkan'ı hiç görmedim. Konser alanında güvenlik olarak çalışıyordum alan alabildiğine kalabalık benim Tarkan'ı görebilme şansım bile yok, evinde oturanlar Tarkan'ı daha iyi görüyor ve duyuyordu bence." ifadelerini kullandı.

Berkay Ateş: Dört gün Tarkan'ın korumalığını yaptım ama onu hiç görmedim

Berkay Ateş, Beşiktaş, oyunlar, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Berkay Ateş: Dört gün Tarkan'ın korumalığını yaptım ama onu hiç görmedim - Son Dakika Magazin


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