Berkay: Buzdolabım yoktu, marketten konserveler alırdım

Hayat felsefesinin şükretmek olduğunu söylüyor. Ünlü olmadan önce yaşadıklarını, "Parasızlık çektiğim dönemler oldu. Evim yoktu, dört yıl otellerde kaldım. Buzdolabım yoktu. Marketten konserveler alırdım" diye anlatıyor.
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11.07.2020 18:12:29. #1.13#
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