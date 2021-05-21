Berkay Erkök, başarılı markaların en önemli gücüne dikkat çekti - Son Dakika

Berkay Erkök, başarılı markaların en önemli gücüne dikkat çekti

21.05.2021 10:33
Berkay Erkök, başarılı markaların en önemli gücüne dikkat çekti, System.String[]

Sosyal medya aracılığıyla, markaların tüketiciler ile etkileşime girmesinin ve daha az maliyetle daha fazla tüketiciye ulaşmasının büyük bir fırsat olduğuna dikkat çeken Dijital Pazarlama Uzmanı Berkay Erkök, günümüzde başarılı firmaların en büyük güçlerinden birinin sosyal medya olduğunu söyledi.

Sosyal medya aracılığıyla, markaların tüketiciler ile etkileşime girmesinin ve daha az maliyetle daha fazla tüketiciye ulaşmasının büyük bir fırsat olduğuna dikkat çeken Dijital Pazarlama Uzmanı Berkay Erkök,  günümüzde başarılı firmaların en büyük güçlerinden birinin sosyal medya olduğunu söyledi.

Markaların sosyal medya sayesinde kendilerini, ürünlerini ve hizmetlerini daha kolay şekilde tüketicilere yansıtabildiğine değinen Berkay Erkök, "Markalar sosyal medya kanalı ile kendilerini dünyaya sunabilmektedir. Hatta bir sosyal medya kullanıcısı daha önce hiç duymadığı, bilmediği markaya sosyal medya yolu ile ulaşarak, ürünlerini inceleyerek satın alabilmektedir. Markalar bu fırsatı değerlendirirken de çok dikkat ederek, bu durumu krize çevirmeden sosyal medya yönetimlerini iyi yapması gerekmektedir. Sosyal medya markanın yüzü ve imajıdır. Bu nedenle markaların hem bilinirliklerini artırır hem de cirolarını da oldukça etkiler" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Markaların başarılı bir sosyal medya yönetimi için uygulaması gereken temel sosyal medya stratejilerine ilişkin dikkat edilmesi gereken noktaları aktaran Dijital Pazarlama Uzmanı Berkay Erkök, şu ifadeleri kullandı:

"Markanızı iyi tanımak ve tanıtmak en önemli noktalardan biridir. Sosyal medya kullanıcıları ve müşteriler sizin markanızı tanıdığınız kadar tanırlar. Markalar kendilerini ifade ettikleri ölçüde var olurlar. Dijital marka yönetimi stratejisi oluşturulurken müşteri profili, marka değeri, etki alanı gibi farklı etkenlere dikkat edilmelidir. Her markanın stratejisi kendine özgü olmalıdır. Sosyal varlığınızın farkında olup, sosyal mecralarda aktif rol oynayıp, hesap kurulumlarınızın tamamlanması, rakip araştırmaları ve bu rakiplerin sosyal medya davranışlarının denetlenmesi diğer önemli hususlardan biridir."

DOĞRU HEDAF KİTLEYE HİTAP EDİLMELİ

Hedef kitle belirlenerek yol izlemenin önemli olduğunu belirten Erkök, "Doğru hedef kitleye hitap edildiğinde satışlar da olumlu yönde etkilenecektir. Doğru hedef kitleye ulaşmak için değerlendirilecek nitelikler yaş, coğrafi bölge, gelir düzeyi, kullanıcıların tercih ettikleri sosyal medya araçları olarak sıralanabilir. Marka bilinirliğini arttırmak, siteye ve hesaba trafik çekmek, tüketiciler ile etkileşimi arttırmak, başarılı müşteri destek hizmetleri sağlamak gibi hedefler belirlenmesi markanın, belirlenen hedef kitleye doğru şekilde ulaşmasını sağlayacaktır" dedi.

İçerikler ne kadar ilgi çekici ve etkileyici olursa etkileşim sayısının da o oranda artış göstereceğini ifade eden Erkök, "Bunun sonucunda da organik takipçi kitlesi oluşur. Sosyal medyadaki tüm hareketlerin, haftalık aylık gibi paylaşım sayısı, beğeni sayısı, yorum sayısı, ulaşılan kişi sayısı, etiketlenme sayısı gibi ölçümlerinin yapılması ve başarı oranının belirlenmesi gerekli durumlarda, gerekli aksiyonların alınmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

Başarılı bir sosyla medya yönetimi konusunda değerlendirmelerde bulunan Berkay Erkök şu ifadeleri kullandı:

"Analiz ve optimize etmek sosyal medya yönetiminin en önemli basamağıdır. Diğer adımlardan sonra sonuçlar değerlendirilip elde edilen verilerin analizi çıkarılmalı. Bu analizler sonucunda da gerekli optimizasyonlar uygulandığında ve bu süreç sürekli devam ettirildiğinde ortaya başarılı bir sosyal medya yönetimi çıkacaktır. Mevcut dijital konum ortaya konduktan sonra ise markanın ihtiyacı olan dijital pazarlama atakları yapılmalıdır. Markanın dijital dünyada eksiklikleri varsa bu eksiklikler tamamlanmalıdır. Marka hakkında dijital kanallarda çıkan haberler kontrol edilmelidir. Marka dijitalde nasıl görünüyor net olarak anlaşılmalıdır. Marka vizyonuna uygun bir imaj oluşturulmalıdır


Berkay Erkök, başarılı markaların en önemli gücüne dikkat çekti

Sosyal Medya, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Berkay Erkök, başarılı markaların en önemli gücüne dikkat çekti - Son Dakika Ekonomi


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