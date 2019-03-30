Son Dakika Haberleri: Berkay, Hayranlarını Coşturdu

Berkay, Hayranlarını Coşturdu

57 dakika önce

BURSA'da sahneye çıkan Berkay, şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Berkay, Hayranlarını Coşturdu, System.String[]
BURSA'da sahneye çıkan Berkay, şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Şarkıcı Berkay, dün gece dinleyicileriyle Jolly Joker Bursa Sahnesi'nde buluştu. 'İnanırım' adlı şarkısıyla Bursalıları selamlayan Berkay, 2 saat sahnede kaldı. Sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken şarkıcı, kendi şarkılarının yanı sıra Türk pop müziğinde yer edinmiş hareketli şarkıları da seslendirdi. Mekanı dolduran binin üzerinde dinleyici de şarkılara eşlik ederken, özellikle kadın dinleyiciler hayranı oldukları Berkay'ın şarkılarıyla dans etti.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:09 Kaynak: DHA

Bursa, Berkay Şahin, Magazin
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