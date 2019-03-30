Berkay, Hayranlarını Coşturdu
57 dakika önce
BURSA'da sahneye çıkan Berkay, şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
BURSA'da sahneye çıkan Berkay
, şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Şarkıcı Berkay, dün gece dinleyicileriyle Jolly Joker Bursa
Sahnesi'nde buluştu. 'İnanırım' adlı şarkısıyla Bursalıları selamlayan Berkay, 2 saat sahnede kaldı. Sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken şarkıcı, kendi şarkılarının yanı sıra Türk pop müziğinde yer edinmiş hareketli şarkıları da seslendirdi. Mekanı dolduran binin üzerinde dinleyici de şarkılara eşlik ederken, özellikle kadın dinleyiciler hayranı oldukları Berkay'ın şarkılarıyla dans etti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:09 Kaynak: DHA
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