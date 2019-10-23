Son Dakika Haberleri: Berkay ile Eren Hacısalihoğlu arasında 'Sevgilime nasıl dokunursun!' kavgası
Son Dakika Magazin Berkay ile Eren Hacısalihoğlu arasında 'Sevgilime nasıl dokunursun!' kavgası

Berkay ile Eren Hacısalihoğlu arasında 'Sevgilime nasıl dokunursun!' kavgası

1 saat önce

Aynı mekanda Berkay'ın bir süre önce kavga ettiği popçu Alya ve sevgilisi Eren Hacısalihoğlu da vardı.

Berkay ile Eren Hacısalihoğlu arasında 'Sevgilime nasıl dokunursun!' kavgası, System.String[]

Aynı mekanda Berkay'ın bir süre önce kavga ettiği popçu Alya ve sevgilisi Eren Hacısalihoğlu da vardı.


Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; Alya, sevgilisine Berkay'ın daha önce gönderdiği hakaret dolu mesajları gösterdi. Şarkısını bitirip, masasına dönen Berkay, Alya'nın sırtına dokununca kıyamet koptu.


Eren Hacısalihoğlu 'Ne oluyor? Neden dokunuyorsun kıza' dedi. İkili arasında şiddetli bir tartışma yaşandı.


'Ben senin niyetini biliyorum' diyen Eren Hacısalihoğlu araya girenler tarafından güçlükle sakinleştirildi.


Berkay'ın bir süre önce Alya'ya albüm yapmak istediği sonrasında ise vazgeçtiği ikilinin arasında bu sebeple husumet olduğu öğrenildi.

Eren Hacısalihoğlu, Berkay Şahin, Kanal D, kavga, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:44 
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