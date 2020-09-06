Berkay, Kuşadası'nda konser verdi - Son Dakika

Berkay, Kuşadası'nda konser verdi

23. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında şarkıcı Berkay, konser verdi.

Berkay, Kuşadası'nda konser verdi, System.String[]

23. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında şarkıcı Berkay, konser verdi.

Berkay, Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran izleyiciler de şarkılara eşlik etti.

Programında sonunda Berkay'a plaket veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin'in pandemi koşullarında düzenlendiğini belirterek gerekli tedbirlere özen gösterildiğini ifade etti.

Kuşadası'nın bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Günel, "Kuşadası tarım endüstrisine sahip ya da sanayi endüstrisine sahip bir kent değil. Sanayi kentinde ürettiğin şey sanayidir, onu pazarlarsın. Tarım endüstrisine sahip bir kentte de toprağını ekip biçmek, ürününü almak ve satmak zorundasındır. Bir turizm kentinde de kültür-sanat, güneş, kum pazarlarsın." ifadelerini kullandı.

Berkay Şahin, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 01:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Berkay, Kuşadası'nda konser verdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak Husumetli iki kişinin silahlı kavgasında kan döküldü: 1 ölü Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ın sahibi oldu İşçilerin darbedildiği iddialarını ilçedeki diğer mevsimlik çalışanlar reddetti İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan berber hayatını kaybetti Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki: Hastalıklı zihniyet Fransa'nın Türkiye düşmanlığı devam ediyor! Lise kitabından terör örgütü YPG/PKK propagandası Facebook, ölümünü canlı olarak takipçileriyle paylaşmak isteyen Alain Cocq'un yayınını durdurdu Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı 10 eurodan az olacak Kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı "Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" iddiası gerçeği yansıtmıyor UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 2 düğüne katılan geline karantina altındaki köylüleri sahip çıktı Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak Otel odasında şüpheli ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu
Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak         
16:13
Şarkıcı Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu açıkladı Şarkıcı Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu açıkladı         
15:54
Bournemouth'tan Fenerbahçe'ye Arnaut Danjuma için yanıt geldi: Gündemimizde kiralama yok Bournemouth'tan Fenerbahçe'ye Arnaut Danjuma için yanıt geldi: Gündemimizde kiralama yok         
15:48
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti         
14:52
Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu         
14:29
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye gel çağrısını yanıtsız bırakmadı: 500 bin beğeni karşılığında Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye gel çağrısını yanıtsız bırakmadı: 500 bin beğeni karşılığında         
13:44
Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim         
12:57
"Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına bir yalanlama daha: Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi         
12:27
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak         
11:58
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor         
11:37
Kırıkkale'nin meşhur üzümü 'Delice beyazı', bu yılki rekolte ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor Kırıkkale'nin meşhur üzümü 'Delice beyazı', bu yılki rekolte ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor         
11:27
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla         
11:21
İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş         
10:20
Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor? Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor?         
09:44
Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti         
09:43
Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor         
09:32
Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında         
09:28
Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı         
08:55
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz         
08:19
Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
07:27
ABD'de polis şiddeti yine kamerada! ABD'de polis şiddeti yine kamerada! "Nefes alamıyorum" demesine aldırmayıp ölümüne neden oldular         
00:21
7 yıl önceki davadan ceza alan AK Partili Belediye Başkanı Aydın tutuklandı 7 yıl önceki davadan ceza alan AK Partili Belediye Başkanı Aydın tutuklandı         
00:05
Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı         
22:03
ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2020 01:16:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Berkay, Kuşadası'nda konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei