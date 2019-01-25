Son Dakika Haberleri: Berkay Özcan Hamburg'a İmzayı Attı

Berkay Özcan Hamburg'a İmzayı Attı

2 saat önce

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği gurbetçi yıldız Berkay Özcan'ın yeni takımı belli oldu.

Berkay Özcan Hamburg'a İmzayı Attı, System.String[]
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği gurbetçi yıldız Berkay Özcan'ın yeni takımı belli oldu.

Genç oyuncu Bundesliga 2 takımlarından Hamburg'a imza attı. 20 yaşındaki futbolcuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Hamburg resmi transfer açıklamasını yaparak Berkay Özcan'ı kadrosuna kattığını ilan etti. 20 yaşındaki futbolcuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalandı. Berkay Özcan transferinden sonra "Hamburg harika bir kulüp. Hedeflerine ulaşarak lige geri dönmüşlerdi. Sıradaki hedefler için yardımcı olmak ve elimden geleni yapmak istiyorum." dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:52 

Beşiktaş, Berkay Özcan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PFDK, Akhisarspor'u Beşiktaş Maçında Hükmen Mağlup Saydı Beşiktaş'ın Eski Kalecisi Göksel Gencer Hayatını Kaybetti

Beşiktaş'ın Gündeminde Yer Alan Alen Halilovic, Bologna ile Anlaştı Ricardo Quaresma, 1 Gün Önce Portekiz'e Giden Çocuklarının Hasretine Dayanamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:34:12. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Berkay Özcan Hamburg'a İmzayı Attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]