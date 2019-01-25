Berkay Özcan Hamburg'a İmzayı Attı
2 saat önce
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği gurbetçi yıldız Berkay Özcan'ın yeni takımı belli oldu.
Beşiktaş
'ın kadrosuna katmak istediği gurbetçi yıldız Berkay Özcan
'ın yeni takımı belli oldu. Genç
oyuncu Bundesliga 2 takımlarından Hamburg'a imza attı. 20 yaşındaki futbolcuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalandı.
Hamburg resmi transfer açıklamasını yaparak Berkay Özcan'ı kadrosuna kattığını ilan etti. 20 yaşındaki futbolcuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalandı. Berkay Özcan transferinden sonra "Hamburg harika bir kulüp. Hedeflerine ulaşarak lige geri dönmüşlerdi. Sıradaki hedefler için yardımcı olmak ve elimden geleni yapmak istiyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:52
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