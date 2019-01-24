Berkay Özcan Hamburg Yolunda
1 saat önce
Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Berkay Özcan'ın Hamburg'a transfer olacağı iddia edildi.
Bundesliga ekiplerinden Stuttgart
'ta forma giyen milli futbolcu Berkay Özcan
'ın Hamburg'a transfer olacağı iddia edildi.
Alman temsilcisi Stuttgart'ta futbol yaşımı sürdüren milli futbolcu Berkay Özcan'a talipler var. Berkay'a bir başka Alman takımı Hamburg talip oldu. Alman basınında yer alan haberlere göre Hamburg'un 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği ve kısa zamanda bu durumun çözüleceği belirtildi.
Berkay Özcan Stuttgart'ta bu sezon sadece 3 resmi karşılaşmada maçta forma giydi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:55 Kaynak: İHA
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