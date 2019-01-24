Son Dakika Haberleri: Berkay Özcan Hamburg Yolunda

Berkay Özcan Hamburg Yolunda

1 saat önce

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Berkay Özcan'ın Hamburg'a transfer olacağı iddia edildi.

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Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Berkay Özcan'ın Hamburg'a transfer olacağı iddia edildi.

Alman temsilcisi Stuttgart'ta futbol yaşımı sürdüren milli futbolcu Berkay Özcan'a talipler var. Berkay'a bir başka Alman takımı Hamburg talip oldu. Alman basınında yer alan haberlere göre Hamburg'un 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği ve kısa zamanda bu durumun çözüleceği belirtildi.

Berkay Özcan Stuttgart'ta bu sezon sadece 3 resmi karşılaşmada maçta forma giydi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:55 Kaynak: İHA

Spor
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