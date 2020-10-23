Berkay: Yeni arabam güzel mi? - Son Dakika

Berkay: Yeni arabam güzel mi?

23.10.2020 09:15
Berkay: Yeni arabam güzel mi?, System.String[]

Kısa bir süre önce aldığı lüks cipiyle dikkat çeken şarkıcı Berkay, yine aracını değiştirdi.

Kısa bir süre önce aldığı lüks cipiyle dikkat çeken şarkıcı Berkay, yine aracını değiştirdi. Satın aldığı cipe 'T' ile belirlenen geçici plaka taktıran, bu sayede cipe 2 milyon 600 bin TL yerine yaklaşık 1 milyon TL'ye sahip olduğu konuşulan Berkay, "Ben galerici değilim, şarkıcıyım. Allah nasip ediyor alabiliyorum. Üç gün sonra yeni araba alacağım. Ona ne diyeceksiniz merakla bekliyorum" açıklamasını yapmıştı.

Şarkıcı dediğini yaptı ve yeni oyuncağıyla objektiflere poz verdi. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Berkay, yaklaşık 2 milyon TL değerindeki Fisker Karma marka Amerikan yapımı yeni aracıyla dikkat çekti. Şarkıcı, esprili bir dille "Yeni arabam, güzel mi?" dedi.

Berkay'ın "Dert Faslı"

Berkay aynı gün yeni projesi için Avrupa Müzik'in sahibi Deniz Erdem ve menajeri Özgür Aras ile bir araya geldi. Şarkıcı, yeni çalışması "Dert Faslı"nın 6 Kasım Cuma günü tüm dijital platformlarda yayınlanacağını söyledi.

Berkay: Yeni arabam güzel mi?

Berkay Şahin, Türk Lirası, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Berkay: Yeni arabam güzel mi? - Son Dakika Magazin

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