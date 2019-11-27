Son Dakika Haberleri: Berkcanspor şampiyon oldu
Son Dakika Spor Berkcanspor şampiyon oldu - Son Dakika Spor

Berkcanspor şampiyon oldu

6 saat önce

Nevşehir Ürgüp'te düzenlenen Kapadokya 2. Jonuir Cup Turnuvası'nda Adıyaman Berkcanspor grubunda şampiyon oldu.

Berkcanspor şampiyon oldu, System.String[]

Nevşehir Ürgüp'te düzenlenen Kapadokya 2. Jonuir Cup Turnuvası'nda Adıyaman Berkcanspor grubunda şampiyon oldu.


22-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen ve 32 takımın katıldığı turnuvada Berkcanspor büyük başarı elde etti. Turnuvada H Grubunda mücadele eden Berkcanspor, oynadığı 3 maçın 2'sinden galip ayrılırken 1'inde ise berabere kaldı.


Gruptan lider çıkan Berkcanspor teknik Direktörü Enver Güneş, kupayı almaktan son derece memnun olduklarını ancak, yetkililerin kendilerine yeterince destek vermediğine dikkat çekti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Nevşehir, Ürgüp, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi
Prens Bin Salman, Al Hilal'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması sonrası kesenin ağzını açtı Eski Fenerbahçeli Andre Santos'tan yıllar sonra gelen cinsel ilişki partisi açıklaması! Zlatan Ibrahimovic'ten şaşırtan hareket

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 21:09:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Berkcanspor şampiyon oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]