Berke Kaya profesyonel oldu - Son Dakika
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Berke Kaya profesyonel oldu

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'da U19 takımında forma giyen 2001 doğumlu kaleci Berke Kaya profesyonel oldu.

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Hes Kablo Kayserispor'da U19 takımında forma giyen 2001 doğumlu kaleci Berke Kaya profesyonel oldu.


Hes Kablo Kayserispor'a alt yapıdan yeni kaleci. 20001 doğumlu genç kaleci Berke Kaya, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 2013 yılında beri Hes Kablo Kayserispor alt yapısında forma giyen genç file bekçi Berke Kaya gösterdiği başarılı performans ile sözleşme imzaladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda profesyonel olan kaleci Berke Kaya ile 2021 yılına kadar sözleşme yapıldı. Hayallerine kavuştuğunu belirten 19 yaşındaki kaleci Berke Kaya, " 7 yıldır alt yapısında yetiştiğim, küçüklükten ve çok büyük hayallerle girdim kulübüm Kayserispor ile profesyonel sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Bana güvenen, ailem, yöneticilerimize, hocalarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
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