Son Dakika Haberleri: Berke Özer'den flaş Fenerbahçe açıklaması!
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Berke Özer'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

34 dakika önce

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz bir yıllığına Westerlo'ya kiraladığı 19 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, Belçika basınına verdiği röportajda geleceği hakkında gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz bir yıllığına Westerlo'ya kiraladığı 19 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, Belçika basınına verdiği röportajda geleceği hakkında gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Sarı Lacivertliler'in eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın ikinci başkanı olduğu Westerlo ile bu sezon 6 maçta görev yapan genç eldiven, bir gün eski takımına geri döneceğini söyledi.


Het Nieuwsblad gazetesine konuşan yetenekli file bekçisi, "Westerlo'daki hedefim tecrübe kazanmak. Ancak bir gün mutlaka Fenerbahçe'ye döneceğim. Zira orası, benim kulübüm. İstanbul'da hayat çok eğlenceli. Testelt'te bir evde tek başıma yaşıyorum ve ortam bazen inanılmaz sessiz oluyor." şeklinde konuştu.

Hasan Çetinkaya, Berke Özer, Fenerbahçe, Belçika, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:15 
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