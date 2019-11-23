Fenerbahçe'den kiralık olarak Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'ya gönderilen Berke Özer, "Oynadıkça kendimi daha iyi geliştiriyorum. Fenerbahçe'ye daha da hazır bir şekilde döneceğim" diye konuştu.

Bu sezon başında Fenerbahçe'den Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan genç kaleci Berke Özer, geçtiğimiz gün geçirdiği menisküs ameliyatının ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Tedavisine Kulüp Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu eşliğinde devam edilen Berke, Fenerbahçe'nin antrenmanını izledikten sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Berke, "Belçika'da yaklaşık 14 maç oynadım. Son maçımızda 90. dakikada son topta sakatlandım. Sonra yapılan doktor kontrollerinin ardından menisküste yırtık olduğu anladık. Ertesi gün menisküs ameliyatı oldum. Çok şükür sıkıntı olacak bir durum değil. Doktorumuz da 3-4 hafta gibi bir süre verdi. İnşallah 3-4 hafta sonra tekrar maç oynayacak seviyeye gelebileceğim. Şimdi 2-3 günlük daha dinlenmem var. Daha sonra burada fizyoterapistlerimizle çalışmaya başlayacağız" dedi.

"BURADA KENDİMİ DAHA İYİ HAZIRLIYORUM"

Tedavi sürecini Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirecek olan Berke, "Sağ olsun doktorumuz da hocamız da hepsi yardımcımız oldu. Hastaneyle de konuştuk. Fizyoterapistlerle hazırlık sürecini burada geçirelim dedik. Oraya maç oynamaya hazır halde gitmek istedim çünkü burada kendimi daha iyi hazırlayabileceğimi düşündüm. Onlar da bana destek olacaklar ve en iyi şekilde çalışıp aynı şekilde dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE DAHA HAZIR GELECEĞİM"

Kariyerini sürdürdüğü Belçika'ya alıştığını belirten genç kaleci, "Maç oynadıkça daha da iyi oluyor. Bir kaleci için en önemli şey maç oynamak. Yaşım da daha genç. Maç oynadıkça daha da tecrübe kazanıp daha da gelişiyorsun. Orada bunu buldum. Bu benim için büyük bir şans. Oynadıkça kendimi daha iyi geliştiriyorum. Hem yabancı dil, Avrupa... Farklı bir kültür. O da benim için bambaşka bir fırsat. İnşallah Fenerbahçe'ye daha da hazır bir şekilde geri döneceğim" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'Yİ SÜREKLİ TAKİPTEYİM"

Fenerbahçe'yi sürekli takip ettiğini de belirten Berke, "Takımı her hafta takip ediyorum. Hem televizyonda aynı zamanda hocalarımla, takım arkadaşlarımla telefonda konuşuyorum. Sürekli iletişim halindeyiz. Fırsat buldukça da İstanbul'a gelmeye çalışıyorum. Birkaç kez de geldim, tribünden izledim. Sürekli takipteyiz" dedi.

"SÜPER LİG'DE HİÇBİR MAÇ KOLAY DEĞİL"

Fenerbahçe'nin yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla ilgili de konuşan Berke Özer, "Artık Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil. Her maçın kendine göre zorlukları var. Bu sezon geçen sezona göre çok daha iyiyiz. Tek bir hedefimiz var o da şampiyonluk. Geldim antrenmanı da izledim. Herkes çok hazır ve istekli. Sanki herkes şampiyon olmayı o kadar çok istiyor ki, başarıya o kadar aç ki, bu sadece yarın için değil, tüm sezon için önemli bir faktör. Deplasmanda kazanmak çok önemli. Yarın inşallah maçı kazanıp şampiyonluğa bir adım daha atacağız" değerlendirmesini yaptı.

"TAKIM ARKADAŞLARIMI ÖZLEDİM"

Takım arkadaşlarını çok özlediğini de sözlerine ekleyen genç kaleci, "Çok özlemişim. Tekrar bu ortamda olmak, bu ortamı hissetmek çok önemli. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, insana futbolcu olduğunu hissettiren bir kulüp. Burada olmak çok mutluluk verici. Burada olmanın değerini ve önemini bir kez daha anlıyorsunuz. Onlarla beraber olmak benim için büyük moral. İnşallah 2 haftayı en güzel şekilde geçirip Belçika'ya en iyi şeklide dönerim" dedi.

(İHA)