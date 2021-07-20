Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor. Vitor Pereira, hazırlık maçlarında kaleyi Berke Özer'e emanet ederken genç kaleci performansıyla göz doldurdu. Sosyal medyada bir taraftarın çağrısına yanıt vererek çocukluk fotoğrafını gönderen Berke'ye beğeni yağdı.
"Kimsede olmayan Berke Özer, profil fotoğrafı aranıyor" şeklinde paylaşım yapan taraftara yanıt veren Berke Özer, "Kimseye gösterme" notuyla Fenerbahçe formalı çocukluk fotoğrafını paylaştı. Genç kalecinin bu paylaşımına taraftarlardan beğeni yağdı.
Son Dakika › Spor › Berke Özer'in taraftara verdiği yanıt Fenerbahçelileri mest etti! Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı - Son Dakika Spor