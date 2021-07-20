Berke Özer'in taraftara verdiği yanıt Fenerbahçelileri mest etti! Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, sezon öncesi gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu. Sosyal medyada taraftarlar genç kaleciye övgüler yağdırırken bir taraftarın çağrısına Berke'den yanıt geldi. "Kimsede olmayan Berke Özer profil fotoğrafı aranıyor" şeklinde paylaşım yapan taraftara Berke, "Kimseye gösterme" ifadesini kullanarak Fenerbahçe forması giydiği çocukluk fotoğrafını gönderdi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor. Vitor Pereira, hazırlık maçlarında kaleyi Berke Özer'e emanet ederken genç kaleci performansıyla göz doldurdu. Sosyal medyada bir taraftarın çağrısına yanıt vererek çocukluk fotoğrafını gönderen Berke'ye beğeni yağdı. "KİMSEYE GÖSTERME" "Kimsede olmayan Berke Özer, profil fotoğrafı aranıyor" şeklinde paylaşım yapan taraftara yanıt veren Berke Özer, "Kimseye gösterme" notuyla Fenerbahçe formalı çocukluk fotoğrafını paylaştı. Genç kalecinin bu paylaşımına taraftarlardan beğeni yağdı.

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