Son Dakika Haberleri: Berke Özer kurtarışlarıyla gündemde
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Berke Özer kurtarışlarıyla gündemde

2 saat önce

Belçika 2. Ligi'nde 5. hafta sonunda ikinci sırada yer alan Westerlo'nun başarısındaki en büyük sahip isimlerden biri Berke Özer oldu.

Berke Özer kurtarışlarıyla gündemde, System.String[]

Belçika 2. Ligi'nde 5. hafta sonunda ikinci sırada yer alan Westerlo'nun başarısındaki en büyük sahip isimlerden biri Berke Özer oldu.


Ligdeki 5 maçta da 90'ar dakika forma giyen 18 kaleci kalesinde sadece 2 gol gördü. Berke kalesine gelen 15 şutun 13'ünde ise gole izin vermedi.


Fenerbahçe genç kaleciyi 2018-2019 sezonunun başında Altınordu'dan 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.


Yetenekli kaleci sarı lacivertli takımda sadece 1 kez Türkiye Kupası maçında forma şansı bulabilmişti.


Berke geçtiğimiz sezon başı Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu...

Fenerbahçe, Berke Özer, Altınordu, Belçika, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:30 
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