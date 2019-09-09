Berke Özer kurtarışlarıyla gündemde

Belçika 2. Ligi'nde 5. hafta sonunda ikinci sırada yer alan Westerlo'nun başarısındaki en büyük sahip isimlerden biri Berke Özer oldu.



Ligdeki 5 maçta da 90'ar dakika forma giyen 18 kaleci kalesinde sadece 2 gol gördü. Berke kalesine gelen 15 şutun 13'ünde ise gole izin vermedi.



Fenerbahçe genç kaleciyi 2018-2019 sezonunun başında Altınordu'dan 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.



Yetenekli kaleci sarı lacivertli takımda sadece 1 kez Türkiye Kupası maçında forma şansı bulabilmişti.



Berke geçtiğimiz sezon başı Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu...