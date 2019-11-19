Son Dakika Haberleri: Berke Özer menisküs ameliyatı geçirdi
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Berke Özer menisküs ameliyatı geçirdi

6 saat önce

Sarı lacivertliu kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan genç kalecimiz Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir.

Berke Özer menisküs ameliyatı geçirdi, System.String[]

Sarı lacivertliu kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan genç kalecimiz Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır.


Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:56 
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