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Berke Özer menisküs ameliyatı geçirdi
6 saat önce
Sarı lacivertliu kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan genç kalecimiz Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir.
Sarı lacivertliu kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan genç kalecimiz Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır.
Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:56
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