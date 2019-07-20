Son Dakika Haberleri: Berke Özer, Westerlo'da
Son Dakika Spor Haber

Berke Özer, Westerlo'da

1 saat önce

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, 1 yıllığına Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'ya kiralandı.

Berke Özer, Westerlo'da, System.String[]
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, 1 yıllığına Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'ya kiralandı.

Geçtiğimiz sezon başında Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan genç kaleci Berke Özer, Westerlo'ya kiralandı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Berke'nin 1 yıllık kiralık olarak Westerlo'da forma giyeceği ifade edildi. 19 yaşındaki file bekçisinin Westerlo'ya transferindeki en büyük etken ise sarı-lacivertlilerin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın, Belçika ekibinin 2. başkanı olarak görev yapması oldu. - İSTANBUL
Fenerbahçe, Berke Özer, Altınordu, Belçika, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Volkan Demirel çıkmazı! Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti Emre Belözoğlu'ndan takım arkadaşı Oytun'a fırça Fenerbahçe için sürpriz Khedira iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 14:43:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Berke Özer, Westerlo'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]