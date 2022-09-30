Berke'yi vuran düğün magandası, 5 bin 482 boş kovan incelenerek yakalandı

ÇORUM'da, 4 ay önce düğünde başına yorgun mermi isabet eden Berke Düzgün'ün (6) yaralanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada; düğün alanından toplanan 5 bin 482 boş kovanın kriminal incelenmesi tamamlandı. Düzgün'ün başından çıkarılan mermi çekirdeği ile tabancası eşleşen A.A. tutuklandı.

Olay, 21 Mayıs'ta Ulukavak Mahallesi Özgürevler 43'üncü Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşları ile oynayan Berke Düzgün bir anda kanlar içinde yere düştü. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Düzgün'ün başına mermi isabet ettiği belirlendi. Başındaki mermi ameliyatla çıkarılan Berke Düzgün'ün tedavisi bilinci kapalı olarak hastanede halen devam ediyor.

Başlatılan soruşturma kapsamında olay günü Bayat Mahallesi Bayat 1'inci Sokak'ta düğün yapıldığı tespit edildi. Düğüne katılanların listesi ve kamera kayıtlarından yola çıkan polis, 2'si yaşı küçük olmak üzere 27'si şüpheli, toplam 287 kişinin ifadesine başvurdu.KRİMİNAL İNCELEMEDE ORTAYA ÇIKTI

Çorum Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, düğün alanında toplamda 5 bin 482 deforme mermi çekirdeği tespit edildi. Samsun Kriminal Polis Laboratuarı Bölge Müdürlüğü'nde yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporla şüpheliler arasındaki A.A.'ya ait tabancanın çocuğun başından çıkarılan mermi çekirdeği ile eşleştiği belirlendi. Dün gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.