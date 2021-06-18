BERKİN ELVAN DAVASINDA POLİS MEMURUNA 16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI - Son Dakika

Osman BAKIR İstanbul, DHA - GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık polis F.D. Olası kastla öldürmek suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Oy birliğiyle alınan kararda, sanık polis hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına da karar verildi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların beyanlarının ardından karar açıklandı. Tutuksuz sanık F.D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile şikayetçi anne Gülsüm Elvan, baba Sami Elvan ile Berkin Elvan'ın ablaları Özge ve Gamze Elvan'ın hazır bulundu. Duruşmada, çok sayıda kişi de izleyici olarak bulundu.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Mahkeme heyeti oy birliğiyle karar aldığını açıkladı. Heyet, sanık F.D'nin üzerine atılı Kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek suç konusunun önem ve değeri, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araç, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın güttüğü amaç ve saik, meydana gelen tehlikenin ağırlığı, suçun işlendiği zaman ve yer, suç kastının yoğunluğu dikkate alınarak önce müebbet hapis cezası verdi.

16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Heyet, sanığın suçu öngörmesine rağmen olası kasıtla işlediği anlaşıldığından cezayı 20 yıl hapse indirdi. Verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkisi dikkate alınarak takdiri indirim yapan heyet, sanığın 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

Sanığın somut olayda, maktülün yaşını bilereköngörerek suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, somut ve inandırıcı delil bulunmadığı da karar da yer aldı. Aktif görevde olması, duruşmaları takip etmiş olması, dosyanın temyiz süreci, tutuklamanın koruma tedbiri olması gözetilerek adli kontrol tedbiriyle amaca ulaşılabileceğinden sanık F.D. hakkında yurtdışı yasağı konulmasına karar verildi.

AİLE GÖZYAŞI GÖKTÜ

Duruşma çıkışında, anne Gülsüm Elvan Kilosuna göre verdiler cezayı diyerek gözyaşı döktü.