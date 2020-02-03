Berkin Elvan davasında yeni ek bilirkişi raporu - Son Dakika

GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı 'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan 'ın ölümüne ilişkin davada, sanığın kusur oranı tespiti için İzmir Jandarma Genel Komutanlığı'nca yeni ek bilirkişi raporu hazırlandı. Jandarma'nın hazırladığı raporda ZET tüfeği kullanan sanık polis asli kusurlu, yaşamını yitiren Berkin Elvan ise olayda tali kusurlu olarak belirtildi.

GÖSTERİCİ GRUP SALDIRIDA BULUNDUĞU BELİRTİLDİ

Jandarma'nın 24 Ocak 2020 tarihli, mahkemeye sunduğu 4 sayfalık ek bilirkişi raporunda, gösterici grubun Mahmut Şevketpaşa Mahallesi'nin ara sokaklarında toplanıp, polislere taş, havai fişek, molotof kokteyli ve el yapımı parça tesirli el bombası ve bilye atarak saldırıda bulunduklarını belirtildi.

" GAZ TÜFEKLİ MÜDAHALE YASAL MEVZUATA UYGUN"

Raporda, yolun barikatla trafiğe kapatıldığı, göstericilerin çevreye ve iş yerlerine zarar verdiği, kolluk görevlilerinin de gösterici grubun eylemlerini sona erdirmek için göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettikleri kaydedildi. Bilirkişilerce hazırlanan raporda, kolluk görevlilerinin yapmış olduğu gaz tüfekli müdahalenin yasal mevzuata uygun olduğu belirtildi.

SANIK POLİS ASLİ KUSURLU

Bilirkişi raporunda, gaz tüfeğinin toplumsal olaylarda grubun dağılması için kullanıldığı, öldürücü silahlar kategorisinde bulunmadığı, gaz fişeklerinin namlu ağzını terk ettikten sonra düzensiz ve taklalar atarak yol izlemesi, gaz fişeğinin namludan çıkış hızının 75 m/sn olduğu belirtilerek gerçekleşen olayın istem dışı meydana gelmiş olabileceği anlatılarak, kolu dirseğinden beyaz sargılı sanık polisin olayın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu kaydedildi.

BERKİN ELVAN TALİ KUSURLU

Jandarma bilirkişilerince hazırlanan raporda, mevcut görüntülerin net olmamasından dolayı Berkin Elvan'ın gösterici grubun eylemlerine katılıp katılmadığının tespit edilemediği vurgulanarak, barışçıl gösteri yapmayan grubun bulunduğu alanda yaralandığı ve cebinden 11 adet torpil çıktığı, bu durumun ise Elvan'ın gösterici grupla hareket ettiğinin göstergesi olduğu iddia edildi. Bu nedenlerle, Berkin Elvan'ın gösterici grubun olduğu alanda bulunarak kendi güvenliğiyle ilgili gerekli özeni göstermediği vurgulanarak olayda tali kusurlu olduğu kaydedildi.

- İstanbul