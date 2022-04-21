Berkin Elvan'ın Anne ve Babası 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçlamasıyla Hakim Karşısına Çıktı: "Bize 'Terörist' Dedi Tepki Gösterdik" - Son Dakika

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Gezi Parkı eylemleri sırasında polis tarafından atılan gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla haklarında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Gülsüm ve Sami Elvan, savunmalarında, çocuklarının öldürüldüğü tarihlerde Başbakan olan Cumhurbaşkanı'nın çocuklarına 'terörist' demesine ve 'Emri ben verdim, polisin arkasındayım' açıklamasına tepki gösterdiklerini söyleyerek suçlamayı kabul etmedi.

'Topçu Kışlası İhyası' adı altında Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilmesini protesto eden gençlere polis müdahalesiyle başlayan eylemler sırasında Okmeydanı'nda polis tarafından atılan gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu 14 yaşındaki Berkin Elvan hayatını kaybetmişti. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan hakkında, çocuklarının öldürülmesine ilişkin davanın duruşmalarının ardından adliye önünde farklı tarihlerde yaptıkları basın açıklamalarında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri iddiasıyla toplamda 2 yıl 4 aydan 8 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Gülsüm Elvan, Sami Elvan ve avukatları katıldı. Cumhurbaşkanlığı'nın avukatı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da izledi.

"CUMHURBAŞKANI ÇOCUĞUMUZLA İLGİLİ OLUMSUZ SÖZLER SÖYLEDİ"

Mahkemede savunma yapan Sami Elvan, şunları söyledi:

"Ben, söylediğim sözlerin arkasındayım. Şöyle ki; Cumhurbaşkanı tarafından söz konusu tarihlerde bizim çocuğumuzla ilgili söylenilen olumsuz sözler söz konusudur. Kendisi çocuğumuzun öldürülmesine ilişkin olarak 'Emri ben verdim, polisin arkasındayım' şeklinde söz söylediği için ben de buna istinaden bu ifadeleri kullandım. Hiçbir hakaret kastım yoktur. Amacım, söylenen sözlere karşılık vermektir. Beraatımı istiyorum."

"BİZE 'TERÖRİST' DEDİĞİ İÇİN TEPKİ GÖSTERDİM"

Gülüm Elvan da savunmasında, "Ben, kesinlikle hakaret içeren söz söylemedim. Benim çocuğum 14 yaşında bir çocuktu, terörist olması söz konusu olamaz. Bize 'terörist' denildiği için buna tepki olarak o sözleri söyledim. Hakaret kastım yoktur. Beraatımı istiyorum" dedi.

Elvan Ailesi'nin avukatı ise "Müvekkiller bazı hususları anlatmakta kendilerini tutmak zorunda kaldı. Yargılama konusu da bu hususlardır. Müvekkillerimin çocuklarının öldürüldüğü tüm Türkiye tarafından görüldü, izlendi. Bu çocuğun hedef gözetilerek öldürüldüğü ortak kanaat haline geldi. O dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı, bu çocuğa 'terörist' dedi. Müvekkillerin anlatmak istediği şey şu; 'Eğer çocuğumuzun öldürülme emrini gündüz vakti veriyorsa bu çocuğumuzun katli' demektir. Müvekkillerim buna tepki göstermiştir. Müvekkillerin beraatlarını istiyoruz" diye konuştu.

Mahkeme, dosyada yer alan CD'lerin bilirkişiye gönderilmesine karar vererek davayı 25 Ekim 2022 tarihine erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sami Elvan'ın 23 Eylül 2020 tarihinde, Gülsüm Elvan ve Sami Elvan'ın 29 Ocak 2021 tarihinde İstanbul Adliyesi'nde yapılan duruşmalar sonrası yaptıkları açıklamalarda kullandıkları ifadelerin Cumhurbaşkanı'na hakaret niteliğinde olduğu değerlendirildi. Gülsüm Elvan ile Sami Elvan'ın, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla toplamda 2 yıl 4 aydan 8 yıl 8 aya kadar hapisleri talep edildi.