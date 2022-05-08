Berkin Elvan'ın Annesi Gülsüm Elvan: Denizler Nasıl Unutulmadıysa Bizim Çocuklarımız da Unutulmadı - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Gezi olayları sırasında yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ı Anneler Günü dolayısıyla ziyaret etti. Aydoğan, "Berfo Ana, Fadime Göktepe, Gülsüm Anne ve diğer annelerimiz hem yaşamını yitiren çocuklarımızın hem annesiz kalmış çocuklarımızın hem de artık bizlerin anneleri" dedi. Gülsüm Elvan ise "Bugün Denizler nasıl unutulmadıysa bizim çocuklarımız da unutulmadı. Çünkü bizim çocuklarımız hiçbir şey yapmadı" diye konuştu.

Turan Aydoğan, bugün Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ı ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Aydoğan, Gülsüm Elvan'a şunları söyledi:

"Berfo Ana, Fadime Göktepe, Gülsüm Anne ve diğer annelerimiz hem yaşamını yitiren çocuklarımızın hem annesiz kalmış çocuklarımızın hem de artık bizlerin anneleri. Biz, sizi her gördüğümüzde ve yanınıza geldiğimizde küçük birer Berkin oluyoruz. Bugün de yanınıza hüznünüzü büyütmek için gelmedim. Her Anneler Günü'nde çocuklar nasıl annelerine çiçekler götürüyorsa o duyguyla geldim. Berkin, küçücük bir çocuktu ancak pek çok evrensel değerin simgesi oldu."

GÜLSÜM ELVAN: BUGÜN DENİZLER NASIL UNUTULMADIYSA BİZİM ÇOCUKLARIMIZ DA UNUTULMADI

Hiç tanımadığı insanların kendisini görünce içten bir şekilde sarıldığını söyleyen Gülsüm Elvan ise şöyle konuştu:

"Bazen sokakta, anmalarda, davalarda hiç tanımadığım insanlar yanıma geliyor. İçten biçimde sarılıyorlar. Çocuklarına Berkin ismini verdiklerini söylüyorlar. Bu mutluluk verici. Berkin'imin anısının, isminin sürüyor olması beni yalnız hissettirmiyor. Ankara'da bir çocuk yurdu açıldı, Berkin'in adını vermişler. Bunlar acımızı biraz hafifletiyor. Bugün Denizler nasıl unutulmadıysa bizim çocuklarımız da unutulmadı. Çünkü bizim çocuklarımız hiçbir şey yapmadı."