BERKİN ELVAN DAVASI'NDA SAVCI KORONAVİRÜS OLDUĞU İÇİN MÜTALAA AÇIKLANMADI - Son Dakika

BERKİN ELVAN DAVASI'NDA SAVCI KORONAVİRÜS OLDUĞU İÇİN MÜTALAA AÇIKLANMADI

09.12.2020 11:49
BERKİN ELVAN DAVASI'NDA SAVCI KORONAVİRÜS OLDUĞU İÇİN MÜTALAA AÇIKLANMADI, System.String[]

Gezi Parkı olayları sırasında Okmeydanı'nda kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin görülen davada, duruşma savcısının koronavirüse yakalanması sebebiyle beklenen mütalaasını hazırlayamadığı belirtildi.

Gezi Parkı olayları sırasında Okmeydanı'nda kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin görülen davada, duruşma savcısının koronavirüse yakalanması sebebiyle beklenen mütalaasını hazırlayamadığı belirtildi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz polis memuru sanık F.D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada Berkin Elvan'ın ailesinin avukatları ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu izleyici olarak katıldı.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ İÇİN MÜTALAASINI HAZIRLAYAMADI

Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme başkanı, geçtiğimiz celse mütalaasını hazırlaması için süre verilen duruşma savcısının koronavirüse yakalandığını tedavi gördüğünü bu nedenle mütalaasını hazırlayamadığını belirtti.  Savcının mütalaasını hazırlaması için tekrar süre veren mahkeme başkanı, duruşmayı 29 Ocak 2021 tarihine erteledi.


- İstanbul

Berkin Elvan, Polis Memuru, Gezi Parkı, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BERKİN ELVAN DAVASI'NDA SAVCI KORONAVİRÜS OLDUĞU İÇİN MÜTALAA AÇIKLANMADI - Son Dakika


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