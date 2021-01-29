Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada mütalaa - Son Dakika

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada mütalaa

29.01.2021 12:37

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada mütalaa Sanık polisin 9 yıla kadar hapsi istendi Gezi Parkı olayları Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin bir sanık polisin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın 'bilinçli kastla adam öldürmek' suçundan 9 yıla kadar hapsini talep etti.

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada mütalaa

Sanık polisin 9 yıla kadar hapsi istendi

İSTANBUL - Gezi Parkı olayları Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin bir sanık polisin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın 'bilinçli kastla adam öldürmek' suçundan 9 yıla kadar hapsini talep etti.

Gezi Parkı olaylarında Okmeydanı'nda kafasına gaz kapsülü isabet eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin yargılamaya devam edildi. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık polis F.D. SEGBİS ile bağlanırken, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan, kardeşleri Özge Elvan ile Gamze Elvan ve avukatları katıldı.

Duruşma öncesinde Berkin Elvan'ın kardeşi Gamze Elvan, fenalaştığı için yakınları tarafından duruşma salonundan çıkarıldı. Elvan'ın babası Sami Elvan da ağlarken, annesi Gülsüm Elvan, "Ağlamayacağım" dedi.

Duruşmaya gelen mahkeme başkanı, yeni atanan mahkeme başkanı Galip Mehmet Perk'in henüz göreve başlamadığını, bu nedenle geçici heyet ile duruşmaya çıktıklarını kaydetti.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanığın suç tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığının anlatıldığı mütalaada, 16 Haziran 2013'de olay yeri olan Okmeydanı Petek Market önünde grup yazıcı personeli olarak görev yaptığı kaydedildi.

Mütalaada, Berkin Elvan'ın 11 Mart 2014'de tedavi görmekte olduğu hastanede vefat ettiği, Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda ölümün künt kafa travmasına bağlı gelişen beyin kanaması ve komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu ve künt kafa travmasının gaz tüfeği kapsülü (zet tüfeği) ile plastik mermi veya benzer özelliklerden başka bir ürünün doğrudan kafaya isabet etmesi ile meydana gelmiş olabileceği anlatıldı.

Dosya kapsamında toplanan deliller, sanık savunması, tanıkların beyanları, katılanlar beyanları ve raporlar birlikte değerlendirildiğinde, Gazilere Sokağı istikametine doğru yapılan gaz tüfeği atışı neticesinde maktulün yaralandığı, akabinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği, ölümüne sebep olan atışın ikinci ZET polisi tarafından yapıldığı ve bu kişinin sanık olduğu kaydedildi. Sanığın eyleminin bilinçli taksir kapsamında kaldığının belirtildiği mütalaada, sanığın 'bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatlara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 18 Haziran'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Memur Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan 11 sayfalık iddianamede, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan 'müşteki' olarak yer alırken, polis memuru F.D.'nin 'olası kastla adam öldürmek' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edildi. İddianamede, hakkında soruşturma yürütülen 42 şüpheli polis hakkında takipsizlik kararı verildi.

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada mütalaa
Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada mütalaa
Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada mütalaa
Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada mütalaa

Berkin Elvan, Gezi Parkı, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada mütalaa - Son Dakika


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