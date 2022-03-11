BERKİN ELVAN MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika
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BERKİN ELVAN MEZARI BAŞINDA ANILDI

11.03.2022 15:27

GEZİ Parkı eylemleri sırasında yaralanarak yaşamını yitiren Berkin Elvan, ölümünün 8'inci yıl dönümünde Feriköy'deki mezarı başında anıldı.

GEZİ Parkı eylemleri sırasında yaralanarak yaşamını yitiren Berkin Elvan, ölümünün 8'inci yıl dönümünde Feriköy'deki mezarı başında anıldı.

11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan için Şişli Feriköy Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Anma törenine Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ve yakınları katıldı.

Berkin Elvan'ın mezar başına gelen anne Gülsüm Elvan oğlunun mezar taşını öperek, çiçek bıraktı. Yakınları, 'Berkin Elvan Ölümsüzdür' sloganı attı. Anma töreninde saygı duruşunda da duruldu.

BERKİN ELVAN MEZARI BAŞINDA ANILDI
BERKİN ELVAN MEZARI BAŞINDA ANILDI
BERKİN ELVAN MEZARI BAŞINDA ANILDI

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Feriköy Mezarlığı, Berkin Elvan, Feriköy, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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