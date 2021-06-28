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Berko İlaç'ta yeni atamalar - Son Dakika

Berko İlaç'ta yeni atamalar

28.06.2021 11:16
Berko İlaç'ta yeni atamalar, System.String[]

Berko İlaç Kalite Kontrol Müdürü olarak Salih Pak, Berko İlaç Kıdemli Ürün Müdürü olarak ise Ağça Aybars atandı.

Berko İlaç Kalite Kontrol Müdürü olarak Salih Pak, Berko İlaç Kıdemli Ürün Müdürü olarak ise Ağça Aybars atandı.

800'e yakın çalışanı ve dünya standartlarında 3 fazdan oluşan 21 bin metrekarelik üretim tesisleriyle 'sağlıklı yarınlar' için üreten Berko İlaç, yeni atamalarıyla güçlenmeye devam ediyor. Berko İlaç Kalite Kontrol Müdürü olarak Salih Pak, Berko İlaç Kıdemli Ürün Müdürü olarak ise Ağça Aybars atandı.

Salih Pak kimdir?

Gazi Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Salih Pak, 1997 yılında Nobel İlaç Kalite Kontrol Laboratuvarı'nda kariyerine başladı. Daha sonra aynı holdinge bağlı Ulkar Kimya'da kalite kontrol şefliği, Nobel İlaç Düzce fabrikasında kalite güvence yöneticiliği görevlerini yürüttü. Kariyerine aynı fabrikada kalite kontrol müdürü olarak devam eden Pak, eş zamanlı olarak Nobel İlaç'ın mesul müdürlük görevini yerine getirdi. Salih Pak, 2021 yılı itibarıyla Berko İlaç'a Kalite Kontrol Müdürü olarak atandı.

Ağça Aybars kimdir?

Dumlupınar Üniversitesi Ekonomi ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Ağça Aybars, ilaç sektörüne 2003 yılında Biofarma İlaç'ta tıbbi mümessil olarak başlayıp, ardından Bilim İlaç'ta devam etti. 2007 yılından itibaren kariyerini ürün müdürü olarak sürdüren Aybars, Natural Life ve Dr. F. Frik İlaç'ta çalıştı. Pazarlama müdürü olarak İnanır Group'ta, kıdemli ürün müdürü olarak da sırasıyla Sanovel İlaç, Nobel İlaç, Ali Raif İlaç ve Abdi İbrahim'de toplamda 7 yıl CNS pazarında, 5 yıl da akut pazarda görev aldı. Öğrenimini Aile Danışmanlığı bölümünde devam ettiren Ağça Aybars, Pediatri ve Dermatoloji alanlarından sorumlu Kıdemli Ürün Müdürü olarak Berko İlaç'ta göreve başladı. - İSTANBUL

Berko İlaç'ta yeni atamalar
Berko İlaç'ta yeni atamalar

Nobel İlaç, Edebiyat, Lisans, Nobel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Berko İlaç'ta yeni atamalar - Son Dakika Ekonomi


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