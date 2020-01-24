Berko İlaç, yeni grubuyla ve istihdamla ülke ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika
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Berko İlaç, yeni grubuyla ve istihdamla ülke ekonomisine katkı sağlıyor

6 saat önce

Berko İlaç, yeni grup kurarak saha kadrolarını büyüttüğünü duyurdu.

Berko İlaç, yeni grubuyla ve istihdamla ülke ekonomisine katkı sağlıyor, System.String[]

Berko İlaç, yeni grup kurarak saha kadrolarını büyüttüğünü duyurdu.


Berko İlaç, dahiliye branşına özel yeni bir grup kurduğunu ve saha kadrolarını büyüttüğü açıkladı. İlaç firmasının yeni grubunun kurulmasıyla 100 kişiye yakın personel alımı gerçekleştirdiği ve firma içi atamalarıyla organizasyon yapısını genişlettiği belirtildi. Bu süreçte ağırlıklı olarak tecrübeli tıbbi tanıtım temsilcisi, bölge müdürü ve ürün müdürü işe alımı yapıldığı aktarıldı. İlaç firmasının 2020 hedefinin ise üretim tesislerine ve merkez kadrolarına personel alımına ve istihdama devam etmek olduğu bildirildi.


"2019 yılı her alanda büyümeye devam ettiğimiz bir yıl oldu"


2019 yılı ilaç firmasının fabrika yatırımlarıyla, Ar-Ge merkeziyle, yeni ürünleriyle, ihracat atılımlarıyla, cirosuyla ve yeni çalışanlarıyla büyüdüğü bir yıl olduğu vurgulandı. Konu hakkında açıklama yapan Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran, "2019 yılı her alanda büyümeye devam ettiğimiz bir yıl oldu. Özellikle dahiliye branşında kurmuş olduğumuz yeni grubumuz ve 100 kişiye yakın sağlamış olduğumuz istihdamla ülke ekonomisine ve Türk tıbbına katkı sağladığımız için gururluyuz" dedi.


Verilen bilgiye göre, ilaç firması, yakın zamanda Balkanlar'da stratejik bir ortaklığın ilk adımlarını attı ve Arnavutluk kökenli Fufarma ile sözleşme imzaladı. Balkanlar'da hayata geçirilen bu yeni ortaklıkla ilaç firması, ihracat çalışmalarını daha da güçlendirmeyi ve Türkiye'ye gelir sağlayacak ortak bir yapı kurmayı hedefliyor. - İSTANBUL

personel alımı, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:53 Kaynak: İHA
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