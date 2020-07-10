Berksan: Hande ahiretliğim

Berksan önceki gün Nişantaşı'nda objektife takıldı. Hırslarından arındığını ve pop dünyasındaki yarıştan uzak olduğunu belirten Berksan "Dünyanın saçma sapan yarışlarını dert etmeyi de bıraktım, minimalist bir hayatım var. Hırslardan uzağım artık. Müziğini yapan bir müzisyenim. O çarkın dişleri arasında yokum, bu yüzden marjinal gözükebilirim" dedi.



ARAYI KAPATMAK İÇİN SIMSIKIYIZ



Yakın dostu Hande Yener'in "Bela" adlı yeni şarkısına imza atan Berksan, hep ünlü şarkıcıya beste verdiğinin hatırlatılması üzerine "Ahiretliğim benim o" ifadesini kullanıp şöyle konuştu: "Arkadaş olarak da iyiyiz o sebepten bir süre birbirimizden uzak kalmıştık şimdi arayı kapatmak için sımsıkıyız. Hande gelir alır, Hande 'Yener' yani sonuçta ilk o alıyor. Kimseyi ayırdığım falan yok. Başka arkadaşlarımla çalışacağım zaman onlara da aynı saygıyı gösteriyorum."



Nişantaşı'nda doktoru Sevil Bali'nin kliniğinden çıkarken görüntülenen Berksan, pandemi sonrası bağışıklığı güçlendiren ozon tedavisi görmeye başladığını söyledi.