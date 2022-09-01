Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki Dev Pandaların Doğum Günü Partisi - Son Dakika
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Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki Dev Pandaların Doğum Günü Partisi

01.09.2022 17:12
Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki Dev Pandaların Doğum Günü Partisi

BERLİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki ikiz dev pandalar Meng Xiang ve Meng Yuan, Çarşamba günü üçüncü yaşlarını kutladılar.

BERLİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki ikiz dev pandalar Meng Xiang ve Meng Yuan, Çarşamba günü üçüncü yaşlarını kutladılar. İkiz pandalar, Alm anya'da doğan ilk siyah-beyaz ayılar olmuştu.

Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki Dev Pandaların Doğum Günü Partisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki dev panda Meng Xiang "doğum günü pastasının" tadını çıkarıyor, 31 Ağ ustos 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki Dev Pandaların Doğum Günü Partisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Berlin Hayvanat Bahçesi'nde iki z dev pandalar Meng Xiang ve Meng Yuan (solda) görülüyor, 31 Ağusto s 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki Dev Pandaların Doğum Günü Partisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki dev panda Meng Xiang "doğum günü pastasının" tadını çıkarıyor, 31 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki Dev Pandaların Doğum Günü Partisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki dev panda Meng Xiang "doğum günü pastasının" tadını çıkarıyor, 31 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki Dev Pandaların Doğum Günü Partisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki dev panda Meng Xiang "doğum günü pastasının" arkasında görülüyor, 3 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Hayvanat Bahçesi, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki Dev Pandaların Doğum Günü Partisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki Dev Pandaların Doğum Günü Partisi - Son Dakika
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