Almanya, Kış İçin Doğalgaz Depolama Hedefine Planlanandan Önce Ulaştı - Son Dakika
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Almanya, Kış İçin Doğalgaz Depolama Hedefine Planlanandan Önce Ulaştı

15.10.2022 10:22
Almanya, Kış İçin Doğalgaz Depolama Hedefine Planlanandan Önce Ulaştı

BERLİN, 15 Ekim (Xinhua) -- Almanya'nın enerji piyasası düzenleme kurulu Federal Ağ Ajansı (BNetzA) Cuma günü, ülkenin doğalgaz depolama tesislerini planlanandan iki haftadan fazla bir süre önce yüzde 95'e kadar doldurma hedefine ulaştığını bildirdi.

BERLİN, 15 Ekim (Xinhua) -- Almanya'nın enerji piyasası düzenleme kurulu Federal Ağ Ajansı (BNetzA) Cuma günü, ülkenin doğalgaz depolama tesislerini planlanandan iki haftadan fazla bir süre önce yüzde 95'e kadar doldurma hedefine ulaştığını bildirdi.

Bununla birlikte BNetzA sözcüsü Xinhua'ya bunun "yeterli olmadığını" söyledi.

Rusya'dan gelen kesintili doğalgaz tedarikine karşılık Alman hükümeti, hızla sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalleri inşa etti ve enerji tasarrufu önlemleri aldı.

Kışın bir doğalgaz olağanüstü durumunu önlemek için, doğalgaz ithal etme planlarının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve Almanya'nın komşu ülkelerindeki tedarikin "sabit kalması" gerektiğini belirten sözcü, Alman tüketicilerin de doğalgaz tüketimlerini "en az yüzde 20" azaltması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Almanya Ekonomik İşler Bakanı Robert Habeck Perşembe günü, "Doğalgaz kıt bir kaynaktır ve dikkatli kullanılması önemlidir. İyi önlemler sayesinde, doğalgaz depolama tesislerindeki stoklar iyi durumda ve komşu ülkelerden doğalgaz tedariki artırıldı" dedi.

BNetzA'ya göre Fransa, Almanya'ya günde 100 gigavat saate kadar doğalgaz tedarik etmeye başladı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi, büyük ölçüde diğer ülkelerden doğalgaz tedarikine dayanıyor. Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre, geçen yıl Almanya'da tüketilen doğalgazın yüzde 95'i ithal edildi.

Eylül ayından bu yana önemli Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz akışı olmadı.

Avrupa'daki doğalgaz fiyatları şu anda Rusya- Ukrayna çatışmasının başlamasından öncekinin iki katı oldu. Avrupa TTF (Tapu Transfer Tesisi) doğalgaz vadeli işlemleri Cuma günü megavat saat başına yaklaşık 153 euro (149 ABD doları) seviyesinde işlem gördü. (1 euro = 0,97 ABD doları)

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Kaynak: Xinhua

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, Kış İçin Doğalgaz Depolama Hedefine Planlanandan Önce Ulaştı - Son Dakika

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