Enerji Krizi, Almanya'nın Konut Sorununu Ağırlaştırdı

BERLİN, 19 Ekim (Xinhua) -- Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) Salı günü yaptığı açıklamaya göre Alman makamları 2022'nin ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 daha az inşaat ruhsatı verdi.

Alman Konut ve Emlak Şirketleri Federal Derneği (GdW) sözcüsü, Xinhua'ya verdiği demeçte, konut ve inşaat sektörünün "en geç yılın başından bu yana kusursuz fırtına" içinde olduğunu söyledi. Sözcü, Rusya- Ukrayna çatışmasıyla bu fırtınanın artık "şiddetli bir kasırgaya" dönüşmekte olduğunu sözlerine ekledi.

Destatis'in verdiği bilgilere göre Almanya'da Ocak ile Ağustos ayları arasında sadece 244.000 inşaat ruhsatı verildi. Hükümetin yıllık konut inşaat hedefi, 100.000 sosyal konutla birlikte 400.000 adet olarak belirlenmişti.

Sözcü, "Şu anda birçok sorun birikiyor ve birçok kriz üst üste biniyor" diye konuştu. Kovid-19 pandemisi kaynaklı tedarik zinciri sorunları ve kalifiye işçi ve malzeme eksikliği şimdi "fiyatlardaki aşırı artışlar" yüzünden daha da kötüleşiyor.

Destatis'e göre tırmanan enerji fiyatlarına bağlı olarak Almanya'da yıllık enflasyon Eylül ayında yüzde 10'a yükselerek rekor kırdı. Hanelerde kullanılan enerjinin fiyatları özellikle sert yükselişler sergiledi. Doğalgaz geçen yıla göre yüzde 95 daha pahalı ve kalorifer yakıtının fiyatları iki katın üzerinde artış gösterdi.

ifo Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre Avrupa'nın en büyük ekonomisi, Eylül ayında altı şirketten birinin durumdan etkilenmesi yüzünden konut inşaatında yükselen bir "iptal dalgasıyla" karşı karşıya.

ifo Uzmanı Felix Leiss, "Malzeme ve enerji fiyatlarının aşırı yükselmesi ve finansman faiz oranlarının artması yüzünden planlama kesinliğini kaybettik ve inşaat maliyetleri yükselmeye devam ediyor" diye konuştu.

Birçok soruna karşın Almanya, konut hedeflerine bağlı kalmak istiyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçen hafta düşük maliyetli konut hakkında düzenlediği basın toplantısında "yapılması gereken doğru şeyin" bu olduğunu söyledi.

Hükümet hedeflerini gerçekleştirmek için, seri ve modüler inşaatı kolaylaştırma ve genç ailelerin ev sahibi olmalarına yönelik desteği artırma gibi bir dizi önlem açıkladı. Sosyal konutlara yönelik devlet fonları da 2026'ya kadar 14,5 milyar euroyla (14,3 milyar ABD doları) rekor düzeye çıkarıldı.

GdW sözcüsü, "Açıklanan önlemlerin birçoğu, Almanya'da düşük maliyetli konut inşaatının canlandırılması için orta vadede bir anlam ifade ediyor" ifadelerini kullandı. Ancak GdW, hükümetin yıllık 400.000 adet konut hedefinin "çöpe gideceğini" düşünüyor.

Almanya Konut, Kentsel Gelişim ve İnşaat Bakanlığı (BMWSB), genişleme hedeflerini savundu. İnşaat sektöründeki gecikmiş 847.000 adet konut inşaatı işine işaret eden bakanlık sözcüsü, "Talep var ve büyüyor" diye konuştu. (1 euro = 0,98 ABD doları)