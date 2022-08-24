Pfizer/biontech'e Göre Kovid-19 Aşısı Çocuklarda Yüzde 73,2 Oranında Etkili - Son Dakika
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Pfizer/biontech'e Göre Kovid-19 Aşısı Çocuklarda Yüzde 73,2 Oranında Etkili

24.08.2022 14:12
Pfizer/biontech'e Göre Kovid-19 Aşısı Çocuklarda Yüzde 73,2 Oranında Etkili

BERLİN, 24 Ağustos (Xinhua) -- BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının üreticileri tarafından Salı günü yayınlanan bir araştırmaya göre, aşı, altı ay ile dört yaş arasındaki çocuklar için yüzde 73,2 koruma sağlıyor.

BERLİN, 24 Ağustos (Xinhua) -- BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının üreticileri tarafından Salı günü yayınlanan bir araştırmaya göre, aşı, altı ay ile dört yaş arasındaki çocuklar için yüzde 73,2 koruma sağlıyor.

BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Uğur Şahin, her biri üç mikrogramlık üç dozun bebeklere "Omicron BA.2 suşunun oldukça yaygın olduğu bir zamanda yüksek düzeyde koruma" sağladığını söyledi.

Şahin, Alman aşı geliştiricisi BioNTech ve ABD'li ortağı Pfizer'in de bu yaş grubu için mevcut Omicron BA.4/BA.5 alt varyantlarına uyarlanmış iki değerli (bivalan) bir aşı geliştirdiğini sözlerine ekledi.

Şirketler Pazartesi günü, 12 yaş ve üstü çocuklar için uyarlanmış aşıların acil onayı için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvuruda bulundu.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Üretimi hızla artırdıktan sonra, olası sonbahar ve kış dalgalanmalarına hazırlanırken bireyleri ve aileleri korumaya yardımcı olmak için, yetki verilmesi halinde iki değerli Omicron BA.4/BA.5 güçlendiricilerin dağıtımına hemen başlayacak bir konumdayız" dedi.

Bu arada şirketlerin Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvurusunun önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor. Şahin, "SARS-CoV-2 ve varyantlarının devam eden evrimi göz önüne alındığında, aşıların dolaşımdaki başlıca Omicron soylarına hızla adapte edilebilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) şu anda yalnızca beş yaşından büyük çocuklara Kovid-19'a karşı aşı yapılmasını öneriyor. STIKO, 11 yaşına kadar olan grupta sağlıklı çocuklara bir doz, sağlık riski yüksek veya yüksek riskli temaslı olanlara iki doz verilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya'da yaşları 5 ile 11 arasında değişen 5,3 milyon çocuğun yüzde 22,6'sı Kovid-19'a karşı en az bir doz aşı yaptırdı. Bu arada, resmi rakamlara göre ülkedeki 18 yaş ve üstü 69,4 milyon yetişkinin yüzde 85,3'ü Kovid-19'a karşı aşılanmış durumda.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Pfizer/biontech'e Göre Kovid-19 Aşısı Çocuklarda Yüzde 73,2 Oranında Etkili - Son Dakika

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