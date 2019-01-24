Son Dakika Haberleri: Berlin'de Game Of Thrones Sergisi: Westeros'un Hiç Bilinmeyen Yerleri

Berlin'de Game Of Thrones Sergisi: Westeros'un Hiç Bilinmeyen Yerleri

47 dakika önce

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin hayranları serinin yazarı George R.R.Martin's'in hayal dünyasını yansıtan Westeros'un gizli kalmış yerlerini görmek için Berlin'de açılan bir sergiye akın ediyor.

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin hayranları serinin yazarı George R.R.Martin's'in hayal dünyasını yansıtan Westeros'un gizli kalmış yerlerini görmek için Berlin'de açılan bir sergiye akın ediyor…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:46 Kaynak: Youtube

Berlin, Game of Thrones, Genel
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