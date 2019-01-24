Berlin'de Game Of Thrones Sergisi: Westeros'un Hiç Bilinmeyen Yerleri
47 dakika önce
Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin hayranları serinin yazarı George R.R.Martin's'in hayal dünyasını yansıtan Westeros'un gizli kalmış yerlerini görmek için Berlin'de açılan bir sergiye akın ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:46 Kaynak: Youtube
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