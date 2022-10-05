Alman Araç Kiralama Şirketi Sixt, Çin'deki Byd'den 100.000 Elektrikli Araç Sipariş Edecek - Son Dakika
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Alman Araç Kiralama Şirketi Sixt, Çin'deki Byd'den 100.000 Elektrikli Araç Sipariş Edecek

05.10.2022 13:12
Alman Araç Kiralama Şirketi Sixt, Çin'deki Byd'den 100.000 Elektrikli Araç Sipariş Edecek

BERLİN, 5 Ekim (Xinhua) -- Alman araç kiralama şirketi ve mobilite hizmeti sağlayıcısı Sixt tarafından Salı günü yapılan açıklamada, şirketin önümüzdeki altı yılda Çin'deki BYD'den 100.000 elektrikli araç sipariş etmeyi planladığı kaydedildi.

BERLİN, 5 Ekim (Xinhua) -- Alman araç kiralama şirketi ve mobilite hizmeti sağlayıcısı Sixt tarafından Salı günü yapılan açıklamada, şirketin önümüzdeki altı yılda Çin'deki BYD'den 100.000 elektrikli araç sipariş etmeyi planladığı kaydedildi. Sixt daha şimdiden BYD'den "birkaç bin" tamamen elektrikli araç sipariş etti. Şirkete göre, ilk araçlar 2022 yılının dördüncü çeyreğinde Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere'den başlayarak Avrupa'daki müşteriler için hazır olacak. Sixt SE'nin satış ve araç satın alımından sorumlu işletme müdürü Vinzenz Pflanz, "BYD ile yapılan anlaşma, caddelere önemli ölçüde daha çok elektrikli otomobil çıkarma vaadimizi yerine getirme yolunda önemli bir kilometre taşı" dedi. Şirketten yapılan açıklamada Sixt'in bu siparişle birlikte "Avrupa'da BYD'nin araçlarını sunan ilk araç kiralama şirketi" olacağı ifade edildi. Teslim edilecek ilk BYD modeli, tamamen elektrikli C segmenti SUV (spor kullanımlı araç) BYD Atto 3 olacak. BYD Avrupa ve Uluslararası İşbirliği Bölümü genel müdürü ve idari yöneticisi Michael Shu, "İşbirlikleri, BYD iş stratejisinin ana parçalarından biri" yorumunu yaptı ve "Ortak vizyonumuz, ilk olarak Avrupa'dan başlayarak yeşil hayallerimizi birlikte inşa etmemizi sağlıyor" dedi. Sixt, 2030 yılına kadar Avrupa'daki filosunun yüzde 70 ila yüzde 90'ını "çok çeşitli üretici ve modelleri kapsayacak" şekilde elektrikli hale getirmeyi hedefliyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman Araç Kiralama Şirketi Sixt, Çin'deki Byd'den 100.000 Elektrikli Araç Sipariş Edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alman Araç Kiralama Şirketi Sixt, Çin'deki Byd'den 100.000 Elektrikli Araç Sipariş Edecek - Son Dakika
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