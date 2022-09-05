Alman Teknoloji Fuarı Ifa Berlin'de Düzenlendi - Son Dakika
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Alman Teknoloji Fuarı Ifa Berlin'de Düzenlendi

05.09.2022 15:39
Alman Teknoloji Fuarı Ifa Berlin'de Düzenlendi

BERLİN, 5 Eylül (Xinhua) -- Alman teknoloji fuarı IFA 2022, Kovid-1 9 pandemisinin başlangıcından bu yana ilk kez Cuma günü Berlin'de halka açıldı.

BERLİN, 5 Eylül (Xinhua) -- Alman teknoloji fuarı IFA 2022, Kovid-1 9 pandemisinin başlangıcından bu yana ilk kez Cuma günü Berlin'de halka açıldı. 2020'de sadece profesyonel ziyaretçilerin katılımıyla sınırlı olan fuar, geçen yıl ise iptal edilmişti.

Alman Teknoloji Fuarı Ifa Berlin'de Düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA 2022 sırasında Çin teknoloji şirketi Honor'ın standını ziyaret eden insanlar, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Alman Teknoloji Fuarı Ifa Berlin'de Düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA 2022 sırasında Çin teknoloji devi Huawei'nin standını ziyaret eden insanlar, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Alman Teknoloji Fuarı Ifa Berlin'de Düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA 2022 sırasında Kodak'ın standını ziyaret eden kişiler, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Alman Teknoloji Fuarı Ifa Berlin'de Düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA 2022 sırasında Lego'nun standı görülüyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Almanya, Berlin, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman Teknoloji Fuarı Ifa Berlin'de Düzenlendi - Son Dakika

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