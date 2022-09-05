BERLİN, 5 Eylül (Xinhua) -- Alman teknoloji fuarı IFA 2022, Kovid-1 9 pandemisinin başlangıcından bu yana ilk kez Cuma günü Berlin 'de halka açıldı. 2020'de sadece profesyonel ziyaretçilerin katılımıyla sınırlı olan fuar, geçen yıl ise iptal edilmişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Alman Teknoloji Fuarı Ifa Berlin'de Düzenlendi - Son Dakika

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