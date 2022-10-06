Almanya'nın Çin'e İhracatı Ağustos'ta Yüzde 2,9 Arttı - Son Dakika
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Almanya'nın Çin'e İhracatı Ağustos'ta Yüzde 2,9 Arttı

06.10.2022 13:42
Almanya'nın Çin'e İhracatı Ağustos'ta Yüzde 2,9 Arttı

BERLİN, 6 Ekim (Xinhua) -- Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından Çarşamba günü yayınlanan geçici verilere göre, ülkenin Ağustos ayında Çin'e ihracatı aylık yüzde 2,9 artarak 9,2 milyar euroya (9,1 milyar ABD doları) ulaştı.

BERLİN, 6 Ekim (Xinhua) -- Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından Çarşamba günü yayınlanan geçici verilere göre, ülkenin Ağustos ayında Çin'e ihracatı aylık yüzde 2,9 artarak 9,2 milyar euroya (9,1 milyar ABD doları) ulaştı. Destatis, Çin'den ithalatın yüzde 2,2 artarak 15,4 milyar euroya yükselmesiyle Çin'in Ağustos ayında Almanya'nın en büyük dış ticaret ortağı olmaya devam ettiğini söyledi. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, hem ihracatta hem de ithalatta hafif artışlarla, Ağustos ayında 3,4 milyar euro dış ticaret fazlası verdi, ancak bu rakam geçen yıla göre yaklaşık 10 milyar euro daha düşük. Almanya'nın dış ticaret fazlası son beş yıldır sürekli olarak düşüyor.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest geçen hafta yaptığı açıklamada, "Alman ihracatçıların beklentileri azaldı" dedi. Eylül ayında ihracat beklentileri endeksi, çoğu imalat endüstrisinin gelecekteki işler konusunda karamsar olması nedeniyle Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Fuest, "Şu anda ihracatta bir büyüme işareti yok. Küresel ekonomi yavaşlarken orta vadede büyük bir değişiklik beklemek için de bir neden yok" dedi. Ülkenin önde gelen ekonomi enstitülerince yapılan yakın tarihli bir ortak tahmine göre, Almanya 2023'te gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYİH) yüzde 0,4'lük bir düşüşle resesyona girmeye hazırlanıyor. RWI Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü, Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü ve Ifo, ilkbaharda hala yüzde 3,1 büyüme tahmininde bulunan revizyonun, esas olarak enerji krizinin boyutunu yansıttığını söyledi. Almanya'nın toptan satış ve ihracat ticareti endüstrisi, hızla yükselen enerji fiyatları nedeniyle "şirketlerin yok olmasından" endişe ediyor. Geçen ay Almanya Toptancılık, Dış Ticaret ve Hizmetler Federal Birliği (BGA) Başkanı Dirk Jandura, bazı şirketlerin "varlıklarını tehdit eden bir durumla karşı karşıya olduklarını" söyledi. Şansölye Olaf Scholz geçen hafta yaptığı açıklamada, enerji krizi sırasında Almanya'nın ekonomisini istikrara kavuşturmak için ülkenin 200 milyar euroya kadar bir "savunma şemsiyesi" oluşturduğunu duyurdu. (1 euro = 0,99 ABD doları)

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Kaynak: Xinhua

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