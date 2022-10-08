Otomobil Uzmanı: Çinli Yeni Enerjili Araç Şirketleri Almanya'ya İnovasyon Getiriyor - Son Dakika
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Otomobil Uzmanı: Çinli Yeni Enerjili Araç Şirketleri Almanya'ya İnovasyon Getiriyor

08.10.2022 11:32
Otomobil Uzmanı: Çinli Yeni Enerjili Araç Şirketleri Almanya'ya İnovasyon Getiriyor

BERLİN, 8 Ekim (Xinhua) -- Bir Alman otomobil uzmanı Cuma günü, batarya ve otomobil üreticileri dahil Çinli yeni enerjili araç şirketlerinin Almanya'ya inovasyon getirdiğini söyledi.

BERLİN, 8 Ekim (Xinhua) -- Bir Alman otomobil uzmanı Cuma günü, batarya ve otomobil üreticileri dahil Çinli yeni enerjili araç şirketlerinin Almanya'ya inovasyon getirdiğini söyledi.

Merkezi Duisburg'da bulunan bir otomotiv araştırmaları kuruluşu olan CAR Center Automotive Research direktörü Ferdinand Dudenhoeffer, Çin'de bulunan önemli batarya üreticilerinin artık Almanya'da büyük yatırımlarla batarya hücresi fabrikaları kurarak Almanya'ya teknoloji getirdiklerini söyledi.

Dudenhoeffer Xinhua'ya, "Çin böylelikle Almanya'nın iklim dostu stratejileri daha hızlı uygulamaya koymasına yardımcı oluyor" dedi.

Alman hükümeti 2030 yılına kadar Almanya'da 15 milyon tamamen elektrikli otomobilin trafikte olmasını amaçlıyor.

Dudenhoeffer, tam bu noktada NIO veya BYD gibi otomobil üreticilerinin ürün ve hizmetlerini Avrupa'ya getirdiğine işaret etti.

NIO Cuma günü düzenlediği Avrupa lansman etkinliğinde NIO NT2 platformundan çıkardığı üç yeni modeli olan ET7, EL7 ve ET5'i Almanya, Hollanda, Danimarka ve İsveç'te müşterilerine sunduğunu açıkladı. Şirket Norveç pazarına da geçtiğimiz yıl giriş yapmıştı.

Alman araç kiralama şirketi ve ulaşım hizmet sunucusu Sixt bu hafta başında, önümüzdeki altı yıl boyunca Çinli BYD'ye 100.000 elektrikli araç siparişi vermeyi planladığını duyurmuştu.

Sixt daha önce de BYD'den "binlerce" tamamen elektrikli araç siparişi vermişti. Şirketin verdiği bilgiye göre ilk araçlar, Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere'den başlamak üzere Avrupa'daki müşterilerin kullanımına 2022'nin dördüncü çeyreğinde sunulacak.

Dudenhoeffer, "Çin'in teknoloji odaklı yeni enerjili şirketleriyle işbirliği yapmamız Almanya ve Çin arasındaki karşılıklı alışveriş açısından güzel. Biz Almanlar Çin teknolojisinin ne kadar gelişmiş olduğunu öğreniyoruz ve bu da daha fazla alışverişi teşvik ediyor" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Otomobil Uzmanı: Çinli Yeni Enerjili Araç Şirketleri Almanya'ya İnovasyon Getiriyor - Son Dakika

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