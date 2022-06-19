(BERLİN)- Almanya'da sıcaklık alarmı - Son Dakika
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(BERLİN)- Almanya'da sıcaklık alarmı

19.06.2022 18:14

BERLİN (İHA)- Almanya genelinde iki gündür hakim olan çöl sıcaklıkların ardından Almanya Meteoroloji Servisi başkent Berlin ve bölgesindeki vatandaşları sıcaklıklara karşı uyardı.

BERLİN (İHA)- Almanya genelinde iki gündür hakim olan çöl sıcaklıkların ardından Almanya Meteoroloji Servisi başkent Berlin ve bölgesindeki vatandaşları sıcaklıklara karşı uyardı.

BERLİN (İHA)- Almanya'da geçtiğimiz cuma gününden itibaren etkili olan sıcak hava bugün en yüksek seviyeye ulaştı. Başkent Berlin'de hava sıcaklığı 38 dereceyi bulurken, Almanya Meteoroloji Servisi bugün saat 19.00'a kadar vatandaşları güneşten korunmaları konusunda uyardı. Sıcak havalardan bunalan Berlinliler parklarda, su kenarlarında soğuk yiyecekler tüketerek serinlemeye çalışırken, havuzların önünde ise metrelerce kuyruk oluştu.

Orman yangınları devam ediyor

Berlin civarında, Brandendenburg bölgesinde geçtiğimiz cuma akşamı başlayan orman yangınında 60 hektarlık alan etkilenirken, 200 itfaiyeci yangına müdahale ediyor. Yangının, henüz kontrol altına alınamadı ve bölgedeki bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandığı bildirildi.

Sıcaklıklar düşecek

Ülkede mevsim normallerinin üzerine yükselen hava sıcaklıkları sonrası, fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı yapılırken, yarın Berlin'de hava sıcaklıklarının 20 derece birden düşerek 17 derece olması ve yağmur ile fırtınanın etkili olması bekleniyor. Almanya genelinde ve Berlin'de havalar salı gününden itibaren mevsim normallerine dönecek.

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Kaynak: İHA

Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (BERLİN)- Almanya'da sıcaklık alarmı - Son Dakika

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