Son Dakika Haberleri: Berlin Avrupa'nın En Çok Ziyaret Edilen 3. Kenti Oldu
Son Dakika Güncel Haber

Berlin Avrupa'nın En Çok Ziyaret Edilen 3. Kenti Oldu

1 saat önce

Almanya'nın başkenti 25 milyon ziyaretçisi ile kendisinden çok daha büyük metropoller olan, 48 milyon ziyaretçili Londra ile 37 6 milyon turist çeken Paris'in hemen ardından üçüncü sırada geliyor.

Almanya'nın başkenti 25 milyon ziyaretçisi ile kendisinden çok daha büyük metropoller olan, 48 milyon ziyaretçili Londra ile 37 6 milyon turist çeken Paris'in hemen ardından üçüncü sırada geliyor
Berlin Avrupa'nın En Çok Ziyaret Edilen 3. Kenti Oldu
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:02 
Almanya, turist, Londra, Paris, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da bomba alarmı: 16 bin kişi tahliye edildi Göğüs dekolteli paylaşımlarıyla olay olan Hadise, mayolu sahne kıyafetiyle yürek hoplattı Deutsche Bank, 18 bin kişiyi işten çıkaracak ODTÜ'de öğrencilerin "yurt" protestolarına polis ekipleri müdahale etti! Ağaç kesimi başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 10:49:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Berlin Avrupa'nın En Çok Ziyaret Edilen 3. Kenti Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]