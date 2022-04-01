Berlin Başkonsolosluğundan Almanya'da üniversiteye yüksek puanla giren öğrencilere ödül - Son Dakika
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Berlin Başkonsolosluğundan Almanya'da üniversiteye yüksek puanla giren öğrencilere ödül

01.04.2022 18:27
Berlin Başkonsolosluğundan Almanya'da üniversiteye yüksek puanla giren öğrencilere ödül

Almanya'da, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından kentte 2020-2021 eğitim döneminde liseyi bitirip üniversiteye yüksek puanla giren öğrenciler ödüllendirildi.

Almanya'da, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından kentte 2020-2021 eğitim döneminde liseyi bitirip üniversiteye yüksek puanla giren öğrenciler ödüllendirildi.

Berlin'de Türk toplumu içinde en yüksek puanla Freie Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde okumaya hak kazanan Zehra Öksüz ve Berlin Charite Üniversitesi Tıp Fakültesine giren Helin Yaren Kayran ödüle layık görüldü.

Başkonsoloslukta düzenlenen törende ödülleri öğrencilere takdim eden Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök, her yıl eğitimi teşvik etmek ve başarılı öğrencileri topluma örnek göstermek için ödül verdiklerini söyledi.

Yücekök, Berlin Başkonsolosluğunun, Berlin'deki Türk toplumunun evi olduğunu ve kendilerinin sancak nöbetini yerine getirdiklerini vurgulayarak kentteki Türk gençlerinin başarısı için çalıştıklarını ve bu gençlerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti.

Berlin Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Erdal Tanas Karagöl de başarılı öğrencileri tebrik ederek akademik hayatlarında başarılar diledi.

Yücekök ve Karagöl, törenin ardından öğrenciler ve aileleriyle onların gelecekte ne olmak istedikleri üzerine bir süre sohbet etti.

Daha sonra öğrenciler Öksüz ve Kayran'a birer tablet hediye edildi.

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Türkiye, Almanya, Berlin, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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