Berlin-Brandenburg Havalimanı 9 yıl gecikmeyle hizmete girdi - Son Dakika

Berlin-Brandenburg Havalimanı 9 yıl gecikmeyle hizmete girdi

31.10.2020 18:29
Berlin-Brandenburg Havalimanı 9 yıl gecikmeyle hizmete girdi, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'in yakınlarında inşa edilen, açılışı yılan hikayesine dönen ve 14 yılda tamamlanan Berlin-Brandenburg Havalimanı (BER) 9 yıl gecikmeyle hizmete girdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'in yakınlarında inşa edilen, açılışı yılan hikayesine dönen ve 14 yılda tamamlanan Berlin- Brandenburg Havalimanı (BER) 9 yıl gecikmeyle hizmete girdi.

BER, Münih ve Berlin-Tegel havalimanlarından gelen iki uçağın yeni havalimanının pistine inmesiyle resmen açıldı. Havacılık geleneğinin bir parçası olarak ilk uçuş olmasından dolayı bu uçaklara itfaiye ekiplerince su püskürtüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve havalimanının yapılmasında yaşanan sorunlar sebebiyle resmi açılış için tören yapılmadı.

Havalimanında düzenlenen küçük çaplı etkinliğe Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Berlin Eyaleti Başkanı Michael Müller ve Brandenburg Eyaleti Başkanı Dietmar Woidke ile bazı havayolu şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu az sayıda davetli katıldı.

Bakan Scheuer burada yaptığı konuşmada, BER'in hava trafiğinde bir merkez olması için her şeyin yapılması gerektiğini ifade etti.

BER'in yapımında yaşanan sorunların geçmişte alay konusu olduğuna işaret eden Scheuer, bu alaycı sözlerin artık son bulması gerektiğini belirtti.

Scheuer, Kovid-19 salgınının üstesinden geldikten sonra havalimanının en iyi hizmeti vereceğini ve bölgede istihdama katkı sağlayacağını kaydetti.

-Kutlama yapmıyoruz, açılış yapıyoruz

BER Genel Müdürü Prof. Dr. Engelbert Lütke Daldrup da BER'in yapımındaki sorunlara dikkati çekerek, "Bugün tarihi bir gün değildir. Ancak Berlin ve Brandenburg eyaletleri için önemli bir gündür. Kolay bir yol değildi. Bundan dolayı kutlama yapmıyoruz. Sadece açılışını yapıyoruz." dedi.

BER'in nihayetinde bugün hizmete girdiğini belirten Daldrup, "Böylelikle Berlin ve Brandenburg'un dünyaya açılan yeni bir kapısı oldu." ifadesini kullandı.

Öte yandan BER'den ilk uçuş yarın sabah Londra'ya yapılacak.

-Açılışı toplam 5 kez ertelendi

Yaklaşık 15 yıl planlama sürecinin ardından 2006'da inşasına başlanan BER'in 2011'de açılması planlanmıştı.

İlk açılışı tarihi olan 30 Ekim 2011'den bir yıl önce havalimanında planlama çalışmalarını üstlenen şirketin iflas etmesiyle BER'in açılış tarihi Haziran 2012'ye ertelenmişti.

Ancak daha sonra yangın söndürme sistemlerinde çıkan sorunlar, kapıların ve bagaj taşıma bantlarının çalışmaması, yürüyen merdivenlerde aksaklıkların yaşanması, kontrol noktalarının yetersiz kalması ve havalimanı binasında on binlerce hatanın tespit edilmesinden dolayı BER havalimanının açılışı toplam 5 kez ertelenmişti.

-Maliyeti 6 milyar avroyu geçti

Başlangıçta yapımı 2 milyar avroya mal olması planlanan havalimanının toplam maliyeti yaşanan sorunlar ve aksaklılar sebebiyle 3 kattan fazla artarak 6 milyar avroyu geçti.

Havalimanının belirlenen tarihlerde açılmaması ve yaşanan sorunlardan dolayı "Berlin'i yıkmak ve işleyen yeni bir havalimanın yanında kurmak daha kolay olurdu" gibi alaycı ifadeler kullanılmış ve Alman basınında havalanın inşa edildiği yer "Almanya'nın utanç verici şantiyesi" olarak nitelendirilmişti.

BER'in yılda 27 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Daha sonra bu kapasitenin 50 milyonun üstüne çıkarılması planlanıyor.

Frankfurt ve Münih'ten sonra Almanya'nın üçüncü büyük havalimanı konumundaki BER, Kovid-19 salgını sebebiyle havacılık sektörünün karşı karşıya kaldığı sorundan dolayı başlangıçta çok daha az yolcuya hizmet verecek.

-Berlin-Tegel Havalimanı 8 Kasım'da kapatılacak

BER'in açılmasıyla başkentin kuzeyinde bulunan Berlin-Tegel Havalimanı ise 8 Kasım'da kapanacak.

Berlin-Schönefeld Havalimanı ise BER'e dahil edilerek 5'inci terminal olarak hizmet verecek.

2017'de Berlin-Tegel Havalimanın açık kalıp kalmaması konusunda yapılan halk oylamasında Berlinlilerin yüzde 56,4'ü havalimanının açık kalmasını istemişti.

Ancak Berlin eyalet yönetimi yapılan sözleşmeler ve yasal sebepleri gösterdi ve halkın iradesine karşı çıkarak Berlin-Tegel Havalimanı'nın kapatılmasını karar verdi.

Brandenburg, Almanya, Açılış, Berlin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Berlin-Brandenburg Havalimanı 9 yıl gecikmeyle hizmete girdi - Son Dakika


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