Berlin Büyükelçisi Aydın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Berlin Büyükelçisi Aydın AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Berlin Büyükelçisi Aydın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "Sarıkamış şehitleri anısına", "Beyaz yürüyüş" ve "Millilerden asker selamı" karelerini seçti.

Berlin Büyükelçisi Aydın AA'nın

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "Sarıkamış şehitleri anısına", "Beyaz yürüyüş" ve "Millilerden asker selamı" karelerini seçti.

Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Aydın, haber kategorisinde Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı kapsamında Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı eteklerindeki Şıhkıranı mevkisinde 3 bin kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşü konu alan, Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafına oy verdi.

Büyükelçi Aydın'ın, haber kategorisinde oy verdiği ikinci fotoğraf ise Suriye'nin kuzeydoğusunda Türk askerinin, Barış Pınarı harekatı çerçevesinde Tel Halaf halkına gıda, ekmek dağıtımının yanı sıra çocukları da çikolata ve şekerle sevindirdiği anının yer aldığı "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafı oldu.

Spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafa oy veren Aydın, "Çıldır Gölü'nde kış şöleni"ni fotoğraflayan Hüseyin Yılmaz'ın çalışması için de oy kullandı.

Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafını beğenen Büyükelçi Aydın, yine yaşam kategorisinde yer alan " Kapadokya'daki balon keyfi" çalışması için oy kullandı.

Aydın, oylamaya ilişkin, "Anadolu Ajansı her yıl olduğu gibi çok güzel fotoğrafları bizlerle buluşturdu. Bizde hem haber yaşam spor kategorilerinde birden fazla beğendiğimiz fotoğrafları oyladık. Umarım hak edenler birinci olur. AA'nın tüm hünerli fotoğrafçılarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:04 Kaynak: AA
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