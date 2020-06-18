Berlin Büyükelçisi Aydın'dan Almanya'nın Türkiye'yi riskli ülke göstermesine tepki - Son Dakika

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'nın Türkiye'yi riskli ülke olarak göstermesi ve seyahat uyarılarını anlamakta zorluk çektiğini belirterek, "Türkiye bunu hak etmiyor" dedi.



Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'nın Türkiye'yi riskli ülke olarak sınıflandırmasını hak etmediğini belirterek, "Korona salgınına karşı verilen mücadele ve elde edilen başarı istatistiklere yansıyan rakamlara göre alınan bu karar birbirleriyle bağdaşmıyor. Aynı durum Türkiye'ye karşı uygulanan seyahat uyarısı içinde geçerlidir. Türkiye bu sınıflandırmayı hak etmiyor. Federal hükümetin Türkiye'yi riskli ülke sınıflandırılmasından ve en kısa zamanda Türkiye'ye karşı seyahat uyarılarının kaldırılmasını umuyoruz" dedi.



Türkiye'nin Berlin Büyükelçi Aydın, Türkiye'nin Covid-19 salgınını karşı örnek çalışmalar yaptığı Türkiye'nin salgın konusunda birçok AB ülkesinden daha az vaka sayısına ve ölüm sayılarına sahip olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin aynı nüfusa sahip olan Almanya'dan ölüm sayıları daha düşüktür. DSÖ verilerine göre birçok AB ülkesi salgından Türkiye'den çok daha fazla etkilendi. Aktif vaka sayıları Türkiye'den daha fazla, sağlık altyapıları Türkiye'den çok daha gerilerde. Ayrıca Türkiye tatil bölgelerinde salgından en az etkilenen yerlerden. Bu bilimsel kriterler karşısında Türkiye'yi riskli ülke olarak gösterilmesini anlamakta zorluk çekiyoruz" şeklinde konuştu. - BERLİN