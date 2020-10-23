- Berlin Büyükelçisi Aydın, polis tarafından baskın yapılan Mevlana Camisi'ni ziyaret etti - Son Dakika

- Berlin Büyükelçisi Aydın, polis tarafından baskın yapılan Mevlana Camisi'ni ziyaret etti

23.10.2020 17:45

- Berlin Büyükelçisi Aydın, polis tarafından baskın yapılan Mevlana Camisi'ni ziyaret etti Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, polis tarafından baskın yapılan Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ni ziyaret etti.

- Berlin Büyükelçisi Aydın, polis tarafından baskın yapılan Mevlana Camisi'ni ziyaret etti

BERLİN - Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, polis tarafından baskın yapılan Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ni ziyaret etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan ve en eski camilerden biri olan Mevlana Camisi'ne dün polis baskın yapmıştı. Camiye yapılan baskının nedeni olarak ise hükümetin yaptığı Covid-19 yardımlarında usulsüzlük yapılmış olabileceği şüphesi gösterilmişti. Sabah namazı sırasında 150 polis ve köpek eşliğinde yapılan baskın, kentte yaşayan Müslümanların büyük tepkisine neden oldu. Polisin çizmelerle ve arama köpekleriyle camiye girmesi orantısız güç kullanımı olarak nitelendirildi.

Olayın ardından bugün Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, polis tarafından basılan camiyi ziyaret etti. Büyükelçi Aydın, cuma namazını Mevlana Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası cami yetkililerinden bilgi alan Aydın, yapılan baskının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Büyükelçi Aydın, "Önceki gün sabah Berlin'in en eski en merkezi, en güzel camilerinden olan Mevlana Camisine polis tarafında yapılan baskın, doğru olmamıştır yanlış olmuştur. İbadet yerlerinin kutsaliyeti ihlal edilmiştir. Bu çirkin olayı bakanlığımız da yapmış olduğu açıklamayla kınadı. Bu tür bir baskının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Oradaki cemaatte incinmiştir, yaralanmıştır ve haklı olarak ilgili makamlardan özür beklemektedirler. Biz bu tür olayların bir daha tekerrür etmemesini temenni ediyoruz" dedi.

"Cami cemaatinden özür dilenmeli"

Yaşanan olayın ardından Almanların 60 yıldır ülkelerinde yaşayan Müslümanları hala tanıyamadıklarını gösterdiğini dile getiren Aydın, "Biz de bu olaydan duyduğumuz rahatsızlığı Alman makamları nezdinde dile getirdik. Konuyu araştıracaklarını ve bize döneceklerini söylediler. Bu aynı zamanda Alman makamlarının, Alman toplumunun bir kısmının 60 yıldır burada birlikte yaşadıkları Müslümanları ne kadar az tanıdıklarını, onların değerlerini yeri geldiğinde yok saydıklarını bir daha göstermiştir. Almanya'da 5 milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Bunlar Alman toplumunun bir parçasıdırlar. Büyük çoğunluğunun Alman vatandaşlığı var. Burada uzun yıllardır, barış ve uyum içerisinde yaşıyorlar. Almanya'nın gelişmesini, refahına katkıda bulunuyorlar. Onlar da buradaki toplumun bir parçasıdır. Müslüman toplumunun bu şekilde görülüp, bu şekilde muamele edilmesi hepimizin haklı beklentisidir. Berlin'de nüfusun yüzde 10'undan fazlası Müslümandır. Böyle bir ibadethaneye sabah namazı esnasında 150 polisin arama köpekleriyle, koçbaşlarıyla, botlarla girmelerinin haklı gösterilecek hiçbir tarafı yoktur. Temennimiz bundan ders çıkarılmasıdır ve buradaki cemaatten, teşkilattan özür dilenmesidir. Müslüman toplumundan özür dilenmesidir" dedi.

Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskını nedeniyle çok sayıda vatandaş bugün cuma namazını Mevlana Camisi'nde kıldı. İçerideki yerler dolunca caminin avlusuna kurulan halılar ve hasırlarda cuma namazı kılındı.

- Berlin Büyükelçisi Aydın, polis tarafından baskın yapılan Mevlana Camisi'ni ziyaret etti
- Berlin Büyükelçisi Aydın, polis tarafından baskın yapılan Mevlana Camisi'ni ziyaret etti
- Berlin Büyükelçisi Aydın, polis tarafından baskın yapılan Mevlana Camisi'ni ziyaret etti
- Berlin Büyükelçisi Aydın, polis tarafından baskın yapılan Mevlana Camisi'ni ziyaret etti

Almanya, Berlin, Polis, Aydın, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - Berlin Büyükelçisi Aydın, polis tarafından baskın yapılan Mevlana Camisi'ni ziyaret etti - Son Dakika


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