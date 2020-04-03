- Berlin'de 12 katlı binanın çatısında yangın: 1 itfaiyeci yaralandı - Son Dakika

- Berlin'de 12 katlı binanın çatısında yangın: 1 itfaiyeci yaralandı

BERLİN - Berlin'de 12 katlı binanın çatısında çıkan yangında 1 itfaiyeci yaralandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Neu-Hohenschönhausen semtinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Birbirine bitişik 12 katlı 5 binanın çatılarında çıkan yangın, semti yoğun duman içerisinde bıraktı. Olaya 120 itfaiye eri müdahale ederken, 1 itfaiyeci ise müdahale sırasında yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin bina sakinlerini zamanında tahliye etmesi sonucu bina sakinlerinden yaralanan ve ölen olmadı. Polis, civardaki pek çok sokak ve caddeyi güvenlik gerekçesi ile trafiğe kapadı. Yangın binaların çatısında bin 200 metrekare alana yayılırken, yangın sırasında nedeni henüz anlaşılamayan bir patlama gerçekleşti. Yangın nedeniyle çıkan yoğun duman, kentin bütün doğu yakasında kendini hissettirdi. Korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiyeciler tarafından can kaybı olmadan uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Berlin polisi yangınla ilgili soruşturma başlattı.