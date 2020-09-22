Berlin'de 15 Temmuz konulu kompozisyon ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Berlin Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından Berlin'deki ilkokullarda gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu kompozisyon yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler, Berlin Başkonsolosluğunda düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Dereceye giren çocuklarla bir süre sohbet eden Başkonsolos Yücekök, daha sonra genç yarışmacılara hediyelerini takdim etti. Yarışmada 11 yaşındaki Zeyd Mirza Gültekin birinci oldu ve elektronik kitap okuma aleti kazandı. 12 yaşındaki Kayra Karaağaç ikinci ve 12 yaşındaki Doruk Özkahraman'ın üçüncü olduğu kompozisyon yarışmasında Ecrin Tan ise jüri özel ödülüne layık görüldü. Yarışmaya Berlin'de çeşitli okullarda okuyan 30 civarında öğrenci katıldı. Ödül törenine çocuklar aileleriyle gelirken, törende maske ve diğer kurallara uyulduğu görüldü.

Kompozisyon yarışmasını değerlendiren Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök, Berlin'deki bütün okulları kapsayan yarışmada amacın Türkiye'nin geçirdiği sıkıntılı günleri ve aşamaları çocukların doğru anlayabilmelerini sağlamak olduğunu ifade etti. Yücekök, çocukların 15 Temmuz hadisesini o günleri yaşayan büyüklerinden öğrendiklerini ve çıkardıkları dersi, milli birliğin bütünlüğün, demokrasinin önemini özümsemelerini sağlamak ve çocukları bu yönde teşvik etmek amacıyla bu kompozisyon yarışmasını düzenlediklerini kaydetti. - BERLİN